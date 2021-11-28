28 Kasım günlük burç yorumları: Hoş sürprizlere açık bir gün! 28 Kasım'da burçları neler bekliyor?

28 Kasım Pazar gününde Ay Başak burcunda ilerliyor. Ay’ın uyumlu açılarının etkili olduğu günde rahat, ılımlı bir enerji akışı mecvut. Ay Venüs ile üçgen, sonrasında Mars ile altmışlık açı yapacak. Dolayısıyla hoş sürprizlere açık bir gün. Bugün Koç burçlarının güne hızlı bir tempoyla başlarken, Aslan burcu ise finansal bazı şanslarla karşılaşabilir. Peki Balık, Kova, Oğlak, Yay, Akrep, Terazi, Başak, Aslan, Yengeç, İkizler, Boğa, ve Koç burcunun günlük burç yorumları nasıl? İşte Astrolog Merve Rençber’in burç yorumları…

KOÇ BURCU YORUMU

Bugün Ay Başak burcunda ilerlemeye devam ediyor. Güne hızlı bir tempo ile başlayabilirsiniz. İş ve sorumluluklar, görevler ön planda olabilir. Yapılacak işlerle ilgilenebilirsiniz. İş bitirici olacağınız bir gün.

BOĞA BURCU YORUMU

Bugün Ay Başak burcunda ilerlemeye devam ediyor. Gün içerisinde ilişkiler, sevdiklerinizde maddi, manevi paylaşımlar ön planda olabilir. Beklentiler içerisinde olabilir, verici davranabilir, ilişkilerinizde güven ve eminlik arayabilirsiniz.

İKİZLER BURCU YORUMU

Bugün Ay Başak burcunda ilerlemeye devam ediyor. Gün içerisinde planlar ve programlarla hareket edebilir, gündüz saatlerinde daha aktif olabilirsiniz. Akşam ve gece saatlerinde değişen planlar ortaya çıkabilir. Beslenme düzeninizi koruma zamanı.

YENGEÇ BURCU YORUMU

Bugün Ay Başak burcunda ilerlemeye devam ediyor. Gün içinde sevdiklerinizle, yakınlarınızla bir araya gelebilir; sözlerinizde ve tavırlarınızda daha kontrollü olabilirsiniz. Detaycı düşüneceğiniz, detaylara takılacağınız, eleştirel ve iğneliyici tavırlar sergileyebileceğiniz bir gün.

ASLAN BURCU YORUMU

Bugün Ay Başak burcunda ilerlemeye devam ediyor. Gün içinde finansal şanslarla karşılaşabilirsiniz. Duygu dünyanız ve isteklerinizin andan ana daha hızlı değiştiğini görebilirsiniz. İç huzursuzluklarınızı besleyecek düşüncelere dalmayın. Ev düzeni ve temizliği ile ilgilenebilirsiniz.

BAŞAK BURCU YORUMU

Bugün Ay Başak burcunda ilerlemeye devam ediyor. Gün içerisinde annelik konuları, hayatınızdaki kadınlarla ilişkiler ön planda olabilir. Gündüz saatleri oldukça keyifli geçerken akşam saatlerindeki planlarınız değişebilir, ertelenebilir.

TERAZİ BURCU YORUMU

Bugün Ay Başak burcunda ilerlemeye devam ediyor. Gündüz saatlerinde uyku sorunları yaşayabilir, günlük rutininizin dışına çıkabilirsiniz. Beslenmenize özen gösterin. Sorumluluk bilinciyla hareket etmenin sizi daha rahat hissettireceği bir gün.

AKREP BURCU YORUMU

Bugün Ay Başak burcunda ilerlemeye devam ediyor. Gün içerisinde yeni insanlarla tanışabilir, yeni ortamlara girebilirsiniz. Aşk veya arkadaşlık ilişkilerinizde dargınlıklar giderilebilir. Alınganlık kısa süre içinde çözülebilir. Detaylara takılacağınız bir gün.

YAY BURCU YORUMU

Bugün Ay Başak burcunda ilerlemeye devam ediyor. Gün içinde finansal konularla ilgilenmeye devam edebilirsiniz. Yaşamdan keyif alma arzunuz öne çıkabilir. Estetik konular önem kazanabilir. Ruh haliniz daha hızlı değişebilir.

OĞLAK BURCU YORUMU

Bugün Ay Başak burcunda ilerlemeye devam ediyor. Gün içinde hızlı hareket edebilir, hızlı karar verip hızlıca kararlarınızın peşinden gidebilirsiniz. Sabırsızlıkla ilerlemekten ziyade adım adım ilerlemenin size kazandıracağını unutmayın.

KOVA BURCU YORUMU

Bugün Ay Başak burcunda ilerlemeye devam ediyor. Güne uyku düzensizlikleriyle başlayabilirsiniz. Öğle saati ve civarında şartlara göre hareket eden yönünüz öne çıkacaktır. Bazı duygu ve düşüncelerinizi kendinize saklamak isteyebilirsiniz. Daha gizemli olabilirsiniz.

BALIK BURCU YORUMU

Bugün Ay Başak burcunda ilerlemeye devam ediyor. Gün içinde dinlenme, rahatlama isteğiniz öne çıkabilir. Yakın ilişkileriniz ve dostluklarınız, sevdiklerinizle bir arada olmak sizi daha iyi hissettirecektir. Dargınlıkların giderildiği bir gün olabilir.



