28 Ocak On Numara çekilişi sonuçları açıklandı! 10 bilen kişi büyük ikramiyenin sahibi oldu! 28 Ocak 2022 Cuma On Numara sonuçları sorgulama ekranı...

Milli Piyango takipçilerinin merak ettiği On Numara çekilişi sonuçlandı. Haftanın son On Numara çekilişi 28 Ocak Cuma günü bu akşam gerçekleşmiş oldu. On Numara'da çekiliş saati sonrası 10 bilen 1 kişi büyük ikramiyenin sahibi oldu. Peki 28 Ocak 2022 On Numara çekilişi sonuçları belli oldu mu?

28 OCAK ON NUMARA ÇEKİLİŞİ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Her hafta, haftanın 2 günü gerçekleşen ve şans oyunu takipçileri tarafından ilgiyle takip edilmekte. 28 Ocak On Numara çekilişi ise bu akşam gerçekleştirildi.

Bir önceki çekiliş geçtiğimiz Pazartesi günü yapılmış ve 10 bilen 1 kişi 245.379,30 TL kazandı. Şanslı rakamlar ise 1,5,7,10,11,14,16,20,23,24,25,26,34,38,39,41,46,47,49,65,70,76 olarak belirlendi.

Haftanın son çekilişi bugün saat 20:00'da gerçekleştirildi. Sonuçlar açıklanmasının sonrasında Milli Piyango'nun resmi sitesi üzerinden ilan edildi.

28 Ocak On Numara çekilişi sonuçlarına ve detaylarına aşağıdaki link üzerinden sonuçlara erişim sağlayabilirsiniz: https://www.millipiyangoonline.com/on-numara

MİLLİ PİYANGO ON NUMARA NASIL OYNANIR?

Milli Piyango ve şans oyunu severlerin takip ettiği yenilenen On Numara'nın kurallarına göre; bir kolonda 80 numara bulunmaktadır. 80 numaradan 10 tanesi işaretlenmektedir. Bir veya birden daha fazla kolon oynanabilmekte. Tek bir kolon ücreti ise 2 TL olmaktadır.

