HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem
  4. 28 Ocak On Numara çekilişi sonuçları açıklandı! 10 bilen kişi büyük ikramiyenin sahibi oldu! 28 Ocak 2022 Cuma On Numara sonuçları sorgulama ekranı...

28 Ocak On Numara çekilişi sonuçları açıklandı! 10 bilen kişi büyük ikramiyenin sahibi oldu! 28 Ocak 2022 Cuma On Numara sonuçları sorgulama ekranı...

28.01.2022 21:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şans oyunu severler tarafından ilgiyle takip edilen On Numara çekilişi için geri sayım sona erdi. 28 Ocak Cuma günü haftanın son On Numara çekilişi bu akşam gerçekleşti ve 1 kişi 10 bilerek büyük ikramiyenin sahibi oldu. Peki 28 Ocak On Numara çekilişi sonuçları belli oldu mu? İşte 28Ocak 2022 Cuma On Numara çekilişi sonuçları...

28 Ocak On Numara çekilişi sonuçları açıklandı! 10 bilen kişi büyük ikramiyenin sahibi oldu! 28 Ocak 2022 Cuma On Numara sonuçları sorgulama ekranı...

Milli Piyango takipçilerinin merak ettiği On Numara çekilişi sonuçlandı. Haftanın son On Numara çekilişi 28 Ocak Cuma günü bu akşam gerçekleşmiş oldu. On Numara'da çekiliş saati sonrası 10 bilen 1 kişi büyük ikramiyenin sahibi oldu. Peki 28 Ocak 2022 On Numara çekilişi sonuçları belli oldu mu?

28 OCAK ON NUMARA ÇEKİLİŞİ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Her hafta, haftanın 2 günü gerçekleşen ve şans oyunu takipçileri tarafından ilgiyle takip edilmekte. 28 Ocak On Numara çekilişi ise bu akşam gerçekleştirildi.

Bir önceki çekiliş geçtiğimiz Pazartesi günü yapılmış ve 10 bilen 1 kişi 245.379,30 TL kazandı. Şanslı rakamlar ise 1,5,7,10,11,14,16,20,23,24,25,26,34,38,39,41,46,47,49,65,70,76 olarak belirlendi.

Haftanın son çekilişi bugün saat 20:00'da gerçekleştirildi. Sonuçlar açıklanmasının sonrasında Milli Piyango'nun resmi sitesi üzerinden ilan edildi.

28 Ocak On Numara çekilişi sonuçlarına ve detaylarına aşağıdaki link üzerinden sonuçlara erişim sağlayabilirsiniz: https://www.millipiyangoonline.com/on-numara

MİLLİ PİYANGO ON NUMARA NASIL OYNANIR?

Milli Piyango ve şans oyunu severlerin takip ettiği yenilenen On Numara'nın kurallarına göre; bir kolonda 80 numara bulunmaktadır. 80 numaradan 10 tanesi işaretlenmektedir. Bir veya birden daha fazla kolon oynanabilmekte. Tek bir kolon ücreti ise 2 TL olmaktadır.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Genç kadın, ''Henüz çok erken'' dedi! Hiç acımadan bu hale getirdiGenç kadın, ''Henüz çok erken'' dedi! Hiç acımadan bu hale getirdi
Çocuğunuzla bağınızı kuvvetlendirecek yeni aktivite trendleri!Çocuğunuzla bağınızı kuvvetlendirecek yeni aktivite trendleri!
Üç aylar orucu ne zaman başlayacak?Üç aylar orucu ne zaman başlayacak?
Anahtar Kelimeler:
Milli Piyango

En Çok Okunan Haberler

Altın fiyatları için çarpıcı iddia! Uykularınız kaçmasın: Sepet yapan kazanır

Altın fiyatları için çarpıcı iddia! Uykularınız kaçmasın: Sepet yapan kazanır

Ece Erken tabuta kapanıp ağladı! Sözleri yürek yaktı

Ece Erken tabuta kapanıp ağladı! Sözleri yürek yaktı

Son dakika: İçişleri Bakanlığından 81 ile yeni genelge

Son dakika: İçişleri Bakanlığından 81 ile yeni genelge

İstismar mağdurundan şok sözler! "Ölümle tehdit ettiği için..."

İstismar mağdurundan şok sözler! "Ölümle tehdit ettiği için..."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na 250 bin TL'lik dava

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na 250 bin TL'lik dava

Kayınpederi tarafından katledilmişti! Vahşetin nedeni ortaya çıktı

Kayınpederi tarafından katledilmişti! Vahşetin nedeni ortaya çıktı

İlginizi Çekebilir

İndirimdeyken seneye hazırlık için kar botu modelleri

İndirimdeyken seneye hazırlık için kar botu modelleri

3 çocuk babası uyurken dehşeti yaşadı! Uyandığında şoke oldu: Oh ne iyi yaptım

3 çocuk babası uyurken dehşeti yaşadı! Uyandığında şoke oldu: Oh ne iyi yaptım

Bembeyaz dişler için A'dan Z'ye bakım önerisi

Bembeyaz dişler için A'dan Z'ye bakım önerisi

Cesedi parçalara bölüp foseptiğe attı, kan donduran sözler

Cesedi parçalara bölüp foseptiğe attı, kan donduran sözler

Sakın ertelemeyin! Anında doktora gidin

Sakın ertelemeyin! Anında doktora gidin

İmamoğlu'ndan sert tepki: "Vali Yerlikaya ile de görüştüm..."

İmamoğlu'ndan sert tepki: "Vali Yerlikaya ile de görüştüm..."

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.