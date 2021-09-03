28 Şubat davasıyla ilgili yeni gelişme! Yargıtay dosyaları istedi

28 Şubat davasına ilişkin aralarında Çetin Doğan ve Çevik Bir’in de yer aldığı 14 sanık hakkında çıkarılan yakalama kararına ilişkin ilam, infaz savcılığına gönderilmişti. Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesine gönderilen dava dosyalarının incelenmesinin ardından infaz savcılığı sanıklar hakkında yakalama çıkarılmıştı.

YARGITAY DOSYALARI İSTEDİ

Yakalama kararının ardından tutuklanıp ceza evine gönderilen 14 sanığın avukatları itirazda bulundu ve yapılan itirazların üzerine bin 700 klasörlük dava dosyaları Yargıtay tarafından incelenmek üzere istendi. Sanık avukatları yeniden yargılama yapılması için Yargıtay’a başvuru yapmasının üzerine ve itirazların değerlendirilmesiyle 28 Şubat davasında karara bağlayan 5. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki dosyalar mahkeme kalemince Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilecek. Yargıtay’a gönderilecek itirazlar, ceza üzerinde her hangi bir değişiklik yapılmaması sonucunda karar dosyası Yargıtay Genel Kuruluna verilecek.

Öte yandan hükmü bozulan sanıklardan Erdoğan Öznal, Halil Kemal Gürüz, Hayri Bülent Alpkaya ve Muhittin Erdal Şenel’in yeniden yargılanması 22 Kasım’da gerçekleştirilecek.

Kaynak: İHA

