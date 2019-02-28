28 Şubat süreci Bursa'da kınandı

Semih ŞAHİN BURSA, (DHA) TÜRKİYE'de 28 Şubat 1997'de başlayan ve bin yıl sürecek denilen 28 Şubat Postmodern darbe süreci Bursa?da kınandı. 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda bir araya gelen AK Parti Bursa İl Teşkilatı mensupları ve vatandaşlar, ellerindeki pankartlarla yapılan darbe girişimini protesto etti. AK Parti Bursa İl İnsan Hakları Teşkilatı, 28 Şubat Post Modern Darbesinin 22'nci yıl dönümünde basın açıklaması yaptı. Teşkilat mensupları ve vatandaşların katılımıyla düzenlenen açıklama 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda gerçekleştirildi. Ellerinde pankartlarla meydanda toplanan teşkilat mensupları, yapılan darbe girişimlerini kınadı. AK Parti Bursa Milletvekilleri Ahmet Kılıç ve Emine Yavuz Gözgeç de meydandaki yerini alırken basın açıklamasını AK Parti Bursa İl İnsan Hakları Birim Başkanı Eşref Kurem yaptı. Kurem, darbe girişimlerinin engellenmesi adına AK Parti iktidarının önemli adımlar attığını belirtti. 'ONARILMASI GÜÇ DEĞİŞİMLERE NEDEN OLDU' 'Demokrasiye Balans Ayarı' düşüncesiyle ülkenin karanlık bir sürece itildiğini belirten Eşref Kurem, Yıllar önce bugün, demokrasiyi bir türlü hazmedemeyen vesayet odakları, yetkilerinin dışında devlet gücünü kullanarak, millet iradesiyle seçilen siyasi iradeye müdahale etme girişiminde bulunmuşlardır. Tanklardan aldıkları güçle devirlerinin bin yıl süreceği rüyasını görenler, birliğimizi ve bütünlüğümüzü gasp etmeye teşebbüs etmiş; ancak bu devletin gerçek sahibi olan milletimizin iradesine vurulmaya çalışılan pranga 10 yıl sürmeden tarihin derinliklerinde kaybolup gitmiştir. İrtica kılıfıyla vatandaşların düşünce ve inanç özgürlüğünü zapturapt altına almaya yönelik gerçekleştirilen post modern darbe sonrası; siyasi, idari, hukuki, ekonomik ve toplumsal alanlarda yaşanan dönüşümler onarılması güç değişimlere neden olmuştur. Darbeciler 28 Şubat?ta meşru bir iktidara karşı tıpkı 12 Eylül?de olduğu gibi gayrimeşru bir müdahalede bulundular. Bürokraside yer alan üst düzey yöneticilere haksız ve hukuksuz operasyonlar yapılarak sindirme politikası izlediler. İnançlarının yükümlülüğünü yerine getiren başörtülü kadınlarımız bu nedenle bedel ödedi, çok acılar çekti. Bugün gözyaşları dindi, yaralar kapandı, ancak izleri asla silinmedi dedi. 'ACISI SONSUZA DEK KALACAK' Yaşanan olayları unutmadıklarını, gelecek nesillere de unutturmayacaklarını belirten Kurem, AK Parti Ana Kademe, Kadın ve Gençlik Kolları olarak bizler üzerimize düşen görevin farkındayız. 28 Şubat?ta ikna olmadık. O dönem yaşananları unutmadık, unutturmayacağız. 28 Şubat?taki mağduriyetlerin, çektirilen acıların, yaşatılan ayrılıkların acısı yüreklerde sonsuza dek kalacak. Demokrasinin kazanımlarını hepimiz sonuna kadar koruyacağız. Kinle ya da nefretle değil adaletle hareket edeceğiz. Devletimizi, bayrağımızı, istiklalimizi ve demokrasimizi koruyacağız. 28 Şubat müdahalesinden 22 yıl sonra güçlü demokrasisi ve artan özgüveniyle ilham kaynağı olan bir Türkiye var artık. Güçlü Türkiye'nin güçlü yarınlarına milletimizle birlikte yürüyoruz diye konuştu.

