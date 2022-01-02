HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. 29 Aralık'ta açılan devlet başkanının heykelinin kafası koparıldı

29 Aralık'ta açılan devlet başkanının heykelinin kafası koparıldı

02.01.2022 21:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador’un heykeli açıldıktan birkaç gün sonra yıkılarak kafası koparıldı.

29 Aralık'ta açılan devlet başkanının heykelinin kafası koparıldı

Meksika’nın Altamulco şehrinde 29 Aralık’ta açılışı yapılan Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador’un heykeli, dün yıkılmış ve kafası koparılmış halde bulundu. Açıldıktan sadece 3 gün sonra tahrip edilen heykel için yetkililerden henüz bir açıklama yapılmazken, olayın sorumlusu olan kişi ya da kişilerin kimlikleri de henüz tespit edilemedi.

11

HEYKEL İSTEMEDİĞİNİ BELİRTMİŞTİ

Olayla ilgili henüz bir açıklama yapmayan Obrador daha önce yaptığı konuşmasında, kendi heykelinin yapılmasını istemediğini, adının cadde, okul veya hastane gibi yerlere verilmesine karşı olduğunu ifade etmişti.

Altamulco Belediye Başkanı Roberto Tellez Monroy’un isteği üzerine hazırlanan 180 santimetre uzunluğundaki taş heykel 58 bin Pesoya (2 bin 830 dolar) mal olurken, Monroy görevdeki son günü olan 29 Aralık’ta heykelin açılışını gerçekleştirmişti. (İHA)


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bu da oldu! Güney Kore'den Kuzey Kore'ye kaçtıBu da oldu! Güney Kore'den Kuzey Kore'ye kaçtı
Kesintisiz bir gece uykusu için yeni Orkid Ultra Gece Extra PlusKesintisiz bir gece uykusu için yeni Orkid Ultra Gece Extra Plus
Dehşet anları kamerada! 5 köpek 4 yaşındaki kıza saldırdıDehşet anları kamerada! 5 köpek 4 yaşındaki kıza saldırdı
Anahtar Kelimeler:
Meksika
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Dalış sırasında bulundu! 'Bu büyü mü, bilen varsa yazsın' diyerek paylaştı

Dalış sırasında bulundu! 'Bu büyü mü, bilen varsa yazsın' diyerek paylaştı

Vakalar arttı! Çok hızlı yayılıyor, görme kaybına bile yol açıyor

Vakalar arttı! Çok hızlı yayılıyor, görme kaybına bile yol açıyor

Göğüs dekoltesi beğenilmedi! "Hiç giymeseydin"

Göğüs dekoltesi beğenilmedi! "Hiç giymeseydin"

Herkes bu penaltı vuruşunu konuşuyor! Tam 41 saniye boyunca...

Herkes bu penaltı vuruşunu konuşuyor! Tam 41 saniye boyunca...

Memur ve emekli zammıyla ilgili Kurtulmuş'tan açıklama

Memur ve emekli zammıyla ilgili Kurtulmuş'tan açıklama

2 Ocak koronavirüs tablosu açıklandı

2 Ocak koronavirüs tablosu açıklandı

İlginizi Çekebilir

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.