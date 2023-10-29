29 EKİM 100. YIL KUTLAMALARI LİSTESİ: İstanbul, Ankara, İzmir il il 29 Ekim konserleri nerede, saat kaçta? Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlanıyor!

29 Ekim konserleri 2023 listesi; İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyükşehirlerde yaşayan vatandaşlar başta olmak üzere birçok kişi tarafından arama motorlarında sorgulanıyor. TBMM'nin 29 Ekim 1923'te Cumhuriyet yönetimi ilan etmesi anısına her sene bugün ülke genelinde büyük bir coşkuyla kutlanıyor. Cumhuriyet'in 100. yılına özel gerçekleştirilecek ücretsiz etkinliklere haberimizden ulaşabilirsiniz. Peki, 29 Ekim konserleri nerede, saat kaçta? İşte, 29 Ekim konserleri ve etkinlikleri...

29 EKİM KONSERLERİ LİSTESİ 2023

29 Ekim konserleri için duyurular yapıldı. Birçok kişi 100. yıl coşkusunun yaşanacağı ve Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının anılacağı etkinliklere katılacak.

İSTANBUL'DAKİ 29 EKİM KONSERLERİ

Edis, Duman, Mazhar Alanson, Adamlar, İskender Paydaş ve Orkestrası ve Sıla 29 Ekim Pazar günü Maltepe Etkinlik Alanında sahne alacak.

Sertab Erener 29 Ekim Pazar günü Ataşehir Bulvarı'nda sahneye çıkacak. Zülfü Livaneli ise Caddebostan Etkinlik Alanında konser verecek.

ANKARA'DAKİ 29 EKİM KONSERLERİ

Çankaya Belediyesi, Cumhuriyetin 100. yılı kutlamaları kapsamında Ankaralıları ünlü şarkıcı Tan ile buluşturuyor. Taşçı etkinlik haberini; "Tan Taşçı 29 EkimCumhuriyetimizin 100. Yılı kutlamaları kapsamında, Çankaya Belediyesi organizasyonuyla 29 Ekim Pazar akşamı Ankara AnıtPark’da sahnede olacağız" sözleriyle duyurdu.

İZMİR'DEKİ 29 EKİM KONSERLERİ

Hayko Cepkin, Gaziemir Belediyesi - 29 Ekim 2023 20.30 / Gaziemir Festival alanı

İkilem, Ödemiş Belediyesi - 29 Ekim 20.30 / Saraçoğlu Stadyumu önü

Emir Can İğrek, Torbalı Belediyesi - 29 Ekim 20.30 / 7 Eylül Stadyumu







