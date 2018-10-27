29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na doğru

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, yaptığı yazılı açıklamada, cumhuriyetin, Türk milletin büyük bir iman ve inançla gerçekleştirdiği kurtuluş mücadelesinin eseri olduğunu söyledi. Kocamaz, "Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde istiklalini kazanmak için kurtuluş mücadelesi veren şanlı ecdadımız nice zorluklara rağmen destan yazmış ve neticesinde 29 Ekim 1923 tarihinde cumhuriyetin ilanı ve milletin kayıtsız şartsız egemenliği kabul edilerek bağımsızlık mücadelesinin ruhu ortaya konulmuştur. Bu önemli eserin bilinciyle demokratik, siyasal, kültürel, sosyal alanlarda olduğu gibi özellikle de ekonomik gelişmeye önem vererek atalarımızdan aldığımız cumhuriyet mirasını gelecek nesillere, içinde yaşanılan asrın sorunlarına cevap verecek şekilde geliştirerek ulaştırmalıyız" dedi.

Akdeniz Belediye Başkanı Muhittin Pamuk ise her türlü yokluğa rağmen bu toprakları vatan yapan şehit ve gazilere Allah'tan rahmet dileyerek, "Onların bu üstün cesaretini ve fedakarlığını örnek alıp hiçbir zaman unutmamak en önemli görevlerimiz arasındadır. Cumhuriyetimizin 95’inci yıldönümünde, Kurtuluş Savaşı’mızın mimarı Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, terörle mücadelede şehit olan kahramanlarımızı saygı ve minnetle anıyorum. Aziz ve fedakâr milletimizin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı en içten dileklerimle kutluyor birlik, beraberlik ve kardeşlik ruhuyla bir yaşam, ilelebet bağımsız bir gelecek diliyorum” ifadelerini kullandı.