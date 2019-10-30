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29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Washington'da kutlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.10.2019 06:10 | Son Güncelleme

Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç: - "Türk milletinin tarihinde utanç duyacağı, yüzleşmek zorunda olacağı bir leke yoktur. Türkiye Cumhuriyeti'nin kimsenin bir karış toprağında da gözü yoktur" - "Bugün bazı çevreler, kara propagandayla, yaptırım tehditleriyle, asılsız iddialar içeren tasarılarla milletimizi kendilerince cezalandırmaya çalışıyorlar. Bu çevreler 70 yıllık Türkiye ile ABD arasında olan ortaklığı ve bağı kendi sığ siyasi çıkarları uğruna riske atmakta beis görmüyorlar"

WASHINGTON (AA) - Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 96'ncı yıl dönümü dolayısıyla verilen resepsiyondaki konuşmasında "Türk milletinin tarihinde utanç duyacağı, yüzleşmek zorunda olacağı bir leke yoktur. Türkiye Cumhuriyeti'nin kimsenin bir karış toprağında da gözü yoktur." dedi.

Türkiye'nin Washington Büyükelçiliğinde Kılıç ve eşi Sinem Kılıç tarafından düzenlenen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resepsiyonuna, NATO Parlamenter Asamblesi (NATO PA) Türk Delegasyonu Başkanı ve AK Parti Rize Milletvekili Osman Aşkın Bak, AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız'ın yanı sıra yabancı misyon temsilcileri ve Washington'da yaşayan Türk vatandaşları katıldı.

Büyükelçi Kılıç burada yaptığı konuşmada, Türkiye ve ABD'nin neredeyse 70 yıldır müttefik olduğunu, Kore'de başlayan dostluğun Afganistan, Kosova, Somali gibi misyonlarda da devam ettiğini belirterek, "Ancak bu uzun süreli müttefiklik bugün ne yazık ki zorluklarla karşı karşıya." diye konuştu.

Özellikle Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde başlattığı Barış Pınarı Harekatı hakkındaki yorumlara işaret eden ve bu operasyona yönelik dezenformasyon ve karalama kampanyası olduğuna dikkati çeken Kılıç, "70 yıllık bir müttefikimizden, bizim yanımızda olmasını beklerdim. ABD Afganistan'da operasyon yaptığında sorgulamaya girmedik çünkü bunu binlerce Amerikalının yaşamına mal olan 11 Eylül saldırısının sorumlularına karşı yaptığından şüphemiz yoktu. Barış Pınarı Harekatı'nda da bundan da azına razıydık." diye konuştu.

- "ABD lütfen kimin gerçek müttefik olduğunu hatırlasın"

PKK ve bu terör örgütünün kolları olan YPG ve PYD nedeniyle binlerce Türk vatandaşının hayatını kaybettiğini anımsatan Kılıç, "Ama ne yazık ki Türkiye terörle mücadele ediyor diye ortaya yaptırımları koydular. Bu kabul edilemez. Umuyorum ki günün sonunda sağduyu galip çıkar ve ABD, müttefikinin yanında yer alır. Bu karalama kampanyası ve dezenformasyonun sonunda da ABD lütfen kimin gerçek müttefik olduğunu hatırlasın." değerlendirmesinde bulundu.

Kılıç, Türkiye-ABD dostluğu için her zamankinden daha fazla çaba harcanması gerektiğini vurgulayarak, "Türkiye'nin ABD'ye ihtiyaç duyduğu kadar ABD de Türkiye'ye ihtiyaç duyuyor." ifadelerini kullandı.

Cumhuriyeti korumak için tüm Türk vatandaşlarına önemli görevler düştüğünü belirken Kılıç, şöyle konuştu:

"Bugün bazı çevreler, kara propagandayla, yaptırım tehditleriyle, asılsız iddialar içeren tasarılarla milletimizi kendilerince cezalandırmaya çalışıyorlar. Bu çevreler 70 yıllık Türkiye ile ABD arasında olan ortaklığı ve bağı kendi sığ siyasi çıkarları uğruna riske atmakta beis görmüyorlar. Türk milletinin tarihinde utanç duyacağı, yüzleşmek zorunda olacağı bir leke yoktur. Türkiye Cumhuriyeti'nin kimsenin bir karış toprağında da gözü yoktur."

Kılıç konuşmasının ardından, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yurtdışında yaşayan vatandaşlara yönelik mesajını da okudu.

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29 Ekim Türkiye Washington

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