29 Ekim İzmir'de otobüsler ücretsiz mi? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda İzmir'de İZBAN metro, ESHOT otobüs gibi toplu taşımada son durum!

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için geri sayım sürerken İzmir'de yaşayan kişiler otobüs ve metro gibi toplu taşıma araçlarına ilişkin arama motorlarında sorgulama yapmaya devam ediyor. 29 Ekim İzmir'de otobüslerin ücretsiz mi yoksa 1 kuruş olarak mı ücretlendirildiği merak konusu oldu. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda İzmir'de İZBAN (metro), ESHOT (otobüs) gibi toplu taşımalarda son durum ve konuya ilişkin yapılan açıklamanın detayları haberimizde...

29 EKİM'DE İZMİR'DE OTOBÜSLER ÜCRETSİZ Mİ?

İzmir'de belediyeye ait toplu taşıma araçlarının 1 kuruşa hizmet vereceği belirtildi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre ESHOT, metro, tramvay ve İZDENİZ, İZULAŞ ve İZTAŞIT araçları gün boyunca sembolik ücretle hizmet verecek.

29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI'NDA İZBAN ÜCRETSİZ Mİ?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda İZBAN saat 00.00'dan 24.00'a kadar ücretsiz hizmet verecek.

29 EKİM RESMİ TATİL Mİ?

Resmi Gazete'de yer alan bilgilere göre; 1923 yılında Cumhuriyetin ilan edildiği 29 Ekim günü Ulusal Bayramdır.

Türkiye'nin içinde ve dışında Devlet adına yalnız bugün tören yapılır. Bayram 28 Ekim günü saat 13.00'ten itibaren başlar ve 29 Ekim günü devam eder.

Buna göre; 28 Ekim Cuma günü yarım gündür ve bankalar, borsalar, PTT ve kargolar bugün yarım gün çalışır.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resmi tatildir.

29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI HAKKINDA

Türkiye Cumhuriyeti'nin ilan edilmesini temsil eden Cumhuriyet Bayramı, 29 Ekim 1923 tarihinden bu yana kutlanan milli bir bayramdır. Bayramda, 29 Ekim 1923'te Mustafa Kemal Atatürk'ün Türkiye'nin cumhuriyet yönetimine geçtiğini ilan ettiği olayları anılmaktadır. Devlet yönetimi, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluş tarihi olan 23 Nisan 1920'den beri fiilen bir cumhuriyetti, ancak resmi olarak doğrulanması üç buçuk yıl sonra gerçekleşti.

Atatürk'ün 29 Ekim 1923'te ülkenin cumhuriyet statüsü ilan etmesiyle birlikte resmi devlet ismi ise Türkiye Cumhuriyeti olarak düzenlendi. Cumhuriyet Bayramı sonrasında Büyük Millet Meclisi'nde oylama yapıldı ve Atatürk, Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk Cumhurbaşkanı seçildi. Türkiye ve KKTC sınırları içerisinde her 29 Ekim günü resmi bayram olarak kutlanır.

2022 YILI RESMİ TATİL TAKVİMİ

Yılbaşı: 1 Ocak - Cumartesi

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: 23 Nisan Cumartesi

Emek ve Dayanışma Günü: 1 Mayıs Pazar

Ramazan Bayramı: 2-4 Mayıs Pazartesi - Çarşamba

Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı: 19 Mayıs Perşembe

Kurban Bayramı: 9 - 12 Temmuz Cumartesi - Salı

Demokrasi Bayramı: 15 Temmuz Cuma

Zafer Bayramı: 30 Ağustos Salı

Cumhuriyet Bayramı: 29 Ekim Cumartesi

