Ülkemizde 29 Ekim'de her sene kutlamalar ve gösteriler yapılır. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, milli bayramlarımız arasında yer alıyor. Vatandaşlar "29 Ekim tatil mi?", "29 Ekim resmi tatil mi olacak?" sorularının yanıtını internet üzerinden araştırmaya başladı. İşte merak edilenler...

29 EKİM TATİL Mİ?

Milli bayramlarımızdan biri olan 29 Ekim'de resmi tatil uygulanıyor. 29 Ekim'in bu sene cuma gününe denk gelmesiyle, hafta sonları ile birlikte toplamda 3 gün tatil yapılacak. 29 Ekim'de okullar, üniversiteler, devlet daireleri kapalı olacak.

28 EKİM TATİL Mİ?

28 Ekim'de öğleden sonrası için tatil uygulanır. 28 Ekim'de yarım gün, 29 Ekim'de ise tam gün tatil yapılır. Bankaların 28 Ekim'de öğle saatine kadar hizmet vereceği öngörülüyor.

Resmi Gazete'de yer alan bilgilere göre; 1923 yılında Cumhuriyetin ilan edildiği 29 Ekim günü Ulusal Bayramdır. Türkiye'nin içinde ve dışında Devlet adına yalnız bugün tören yapılır. Bayram 28 Ekim günü saat 13.00'ten itibaren başlar ve 29 Ekim günü devam eder.

