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29 EKİM toplu taşıma ücretsiz mi? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda İETT otobüs, metro, marmaray, metrobüs ve vapur ücretsiz mi?

29.10.2022 07:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda toplu taşımalar ücretsiz mi sorusu oldukça merak ediliyor. Milli bayramlarda sık sık aratılan konulardan olan İETT otobüs, metro, marmaray, metrobüs ve vapur ücretsiz mi? soruları vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Peki 29 Ekim Cumhuriye Bayramı'nda İstanbul, İzmir, Ankara'da toplu taşıma ücretsiz mi?

29 EKİM toplu taşıma ücretsiz mi? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda İETT otobüs, metro, marmaray, metrobüs ve vapur ücretsiz mi?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusu tüm hızıyla devam ediyor. 29 Ekim'de dışarı çıkacak olan vatandaşlar ulaşım araçları olan İETT metrobüs, marmaray, otobüs, metro ve vapurun ücretsiz mi hizmet vereceğini merak ediyorlar. İşte 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda toplu taşıma araçları İETT'nin ücreti konusunda son durum...

29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI'NDA İETT ÜCRETSİZ Mİ?

Yeni Proje - 2022-10-29T072851.026

29 Ekim'de İstanbul'da toplu taşıma araçları ücretsiz hizmet verecek. İBB konuya ilişkin;

"Cumhuriyetimizin 99’uncu yılı bu yıl da çeşitli etkinliklerle kutlanacak. İstanbul’da toplu taşıma 29 Ekim Cumartesi günü ücretsiz yapılacak. İETT törenlere askeri birliklerin ve öğrencilerin taşınması için araç tahsis edecek. Vatan Caddesi’ndeki geçit töreni için alternatif İETT güzergâhları belirlendi. Sabah 10’da başlayacak kutlamalar boyunca Vatan Caddesi’ni kullanan hatlar, Millet Caddesi üzerinden seferlerini yapacak." şeklinde açıklama yaptı.

29 EKİM ANKARA'DA TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?

Yeni Proje - 2022-10-29T072829.563

29 Ekim tarihinde Ankara'da EGO, Metro ve ANKARAY, Teleferik seferleri ücretsiz hizmet verecek.

29 EKİM'DE İZMİR'DE OTOBÜSLER ÜCRETSİZ Mİ?

Yeni Proje - 2022-10-29T072815.870

İzmir'de belediyeye ait toplu taşıma araçlarının 1 kuruşa hizmet vereceği belirtildi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre ESHOT, metro, tramvay ve İZDENİZ, İZULAŞ ve İZTAŞIT araçları gün boyunca sembolik ücretle hizmet verecek.


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