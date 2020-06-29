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29 Haziran 2020 On Numara çekiliş sonuçları

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.06.2020 22:25 | Son Güncelleme

29 Haziran 2020 On Numara oyununun 934. hafta çekilişinde 10 bilen 1 kişi, 506 bin 812 lira 55 kuruş ikramiye kazandı. İşte 29 Haziran 2020 On Numara çekiliş sonuçları...

29 Haziran 2020 On Numara çekiliş sonuçları

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce düzenlenen oyunun bu haftaki çekilişinde kazandıran numaralar 2, 7, 10, 19, 21, 28, 29, 33, 37, 39, 45, 46, 48, 52, 58, 62, 66, 70, 71, 72, 75 ve 79 olarak belirlendi.

Çekilişte 9 bilen 118 kişi 2 bin 864 lira 10'ar kuruş, 8 bilen 2 bin 71 kişi 163 lira 15'er kuruş, 7 bilen 19 bin 949 kişi 24 lira 20'şer kuruş, 6 bilen 120 bin 215 kişi 4 lira 20'şer kuruş, hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyen 187 bin 40 kişi 3 lira 45'er kuruş ikramiye alacak.

Büyük ikramiyeyi kazanan kuponun, Ankara'nın Çankaya ilçesinden yatırıldığı belirlendi.

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