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29 Mayıs okullar tatil mi? 29 Mayıs 2023 Pazartesi okul var mı, yok mu? Eğitime seçim arası!

22.05.2023 11:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

29 Mayıs okullar tatil mi? Merak edilen soru yanıt buldu. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer Seçimde ağırlıklı olarak oyların okullarda verildiğini belirterek dikkat çeken bir açıklamada bulundu. Peki, 29 Mayıs okullar tatil mi? 29 Mayıs 2023 Pazartesi okul var mı, yok mu? İşte detaylar...

29 Mayıs okullar tatil mi? 29 Mayıs 2023 Pazartesi okul var mı, yok mu? Eğitime seçim arası!

29 Mayıs'ta okulların tatil olup olmayacağı merak konusu olmuştu. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer konuya ilişkin açıklama yaptı. Birçok kişinin internette araştırdığı "29 Mayıs okullar tatil mi?" sorusunun yanıtı böylelikle belli oldu. Seçimde ağırlıklı olarak oyların okullarda verildiğini ifade eden Bakan Özer 29 Mayıs'ta okulların tatil olacağını belirtti.

29 MAYIS OKULLAR TATİL Mİ?

29 Mayıs'ta okullar tatil edildi.

Bakan Özer, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Seçimde ağırlıklı olarak oylar okullarda veriliyor. Okullarımızı 29 Mayıs’ta tatil edeceğiz."

29 MAYIS 2023 PAZARTESİ OKUL VAR MI, YOK MU?

28 Mayıs'ta gerçekleştirilecek olan Cumhurbaşkanlığı seçimleri 2. turu nedeniyle 29 Mayıs'ta eğitime ara verilecek.

CUMHURBAŞKANLIĞI 2. TUR SEÇİMLERİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimi için oy verme işlemi sabah saat 08.00'de başlayacak ve 17.00'de sona erecek.

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İSTANBUL CUMHURBAŞKANLIĞI 2. TUR SEÇİM SONUÇLARI VE OY ORANLARI

YSK yayın yasağını kaldırmasıyla birlikte Cumhurbaşkanlığı 2. tur İstanbul seçim sonuçları Erdoğan ve Kılıçdaroğlu oy oranları Mynet.com'da olacak.

İSTANBUL CUMHURBAŞKANLIĞI 2. TUR SEÇİM SONUÇLARI CANLI TAKİP EKRANI

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