29 Mayıs okullar tatil mi? 29 Mayıs 2023 Pazartesi okul var mı, yok mu? Eğitime seçim arası!

29 Mayıs'ta okulların tatil olup olmayacağı merak konusu olmuştu. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer konuya ilişkin açıklama yaptı. Birçok kişinin internette araştırdığı "29 Mayıs okullar tatil mi?" sorusunun yanıtı böylelikle belli oldu. Seçimde ağırlıklı olarak oyların okullarda verildiğini ifade eden Bakan Özer 29 Mayıs'ta okulların tatil olacağını belirtti.
29 Mayıs'ta okullar tatil edildi.
Bakan Özer, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"Seçimde ağırlıklı olarak oylar okullarda veriliyor. Okullarımızı 29 Mayıs’ta tatil edeceğiz."
28 Mayıs'ta gerçekleştirilecek olan Cumhurbaşkanlığı seçimleri 2. turu nedeniyle 29 Mayıs'ta eğitime ara verilecek.
Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimi için oy verme işlemi sabah saat 08.00'de başlayacak ve 17.00'de sona erecek.
YSK yayın yasağını kaldırmasıyla birlikte Cumhurbaşkanlığı 2. tur İstanbul seçim sonuçları Erdoğan ve Kılıçdaroğlu oy oranları Mynet.com'da olacak.
İSTANBUL CUMHURBAŞKANLIĞI 2. TUR SEÇİM SONUÇLARI CANLI TAKİP EKRANI