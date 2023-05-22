29 Mayıs okullar tatil mi? 29 Mayıs 2023 Pazartesi okul var mı, yok mu? Eğitime seçim arası!

29 Mayıs'ta okulların tatil olup olmayacağı merak konusu olmuştu. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer konuya ilişkin açıklama yaptı. Birçok kişinin internette araştırdığı "29 Mayıs okullar tatil mi?" sorusunun yanıtı böylelikle belli oldu. Seçimde ağırlıklı olarak oyların okullarda verildiğini ifade eden Bakan Özer 29 Mayıs'ta okulların tatil olacağını belirtti.

29 MAYIS OKULLAR TATİL Mİ?

29 Mayıs'ta okullar tatil edildi.

Bakan Özer, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Seçimde ağırlıklı olarak oylar okullarda veriliyor. Okullarımızı 29 Mayıs’ta tatil edeceğiz."

29 MAYIS 2023 PAZARTESİ OKUL VAR MI, YOK MU?

28 Mayıs'ta gerçekleştirilecek olan Cumhurbaşkanlığı seçimleri 2. turu nedeniyle 29 Mayıs'ta eğitime ara verilecek.

CUMHURBAŞKANLIĞI 2. TUR SEÇİMLERİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

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