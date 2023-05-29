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29 MAYIS RESMİ TATİL Mİ? İstanbul'un fethi kamu kurumları çalışıyor mu? 29 Mayıs kamu kurumları, devlet daireleri, resmi kurumlarda son durum

29.05.2023 08:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

29 Mayıs resmi tatil mi? Birçok kişi konuya ilişkin arama motorlarında yaptıkları araştırmalara hız verdi. Fatih Sultan Mehmet o zamanki adı Konstantinopolis olan İstanbul'u fethederek Bizans İmparatorluğu'na son vermişti. Peki 29 Mayıs resmi tatil mi? İstanbul'un fethi kamu kurumları çalışıyor mu?

29 MAYIS RESMİ TATİL Mİ? İstanbul'un fethi kamu kurumları çalışıyor mu? 29 Mayıs kamu kurumları, devlet daireleri, resmi kurumlarda son durum

29 Mayıs'ın resmi olup olmadığı merak konusu oldu. Birçok kişi, Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'u fethetmesi nedeniyle kutlanan bu anlamlı güne ilişkin; "29 Mayıs resmi tatil mi? 29 Mayıs İstanbul'un Fethinin anlam ve önemi nedir?" soru ve konu başlıklarını arama motorlarında sorguluyor. İşte detaylar...

29 MAYIS RESMİ TATİL Mİ?

29 Mayıs İstanbul'un Fethi resmi tatil değildir.

Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'u fethetmesi nedeniyle kutlanan 29 Mayıs, bu sene pazartesi gününe denk geldi.

Öte yandan İstanbul’un fethi dolayısıyla 29 Mayıs’ta toplu taşıma ücretsiz olacağını duyurdu.

İBB'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis Kararı ile İstanbul'un Fethi'nin 570. yıl dönümünün kutlanacağı 29 Mayıs Pazartesi günü İstanbulkart entegrasyonuna dahil toplu ulaşım araçlarından ücretsiz olarak yararlanılacaktır. Buna göre; Metro İstanbul işletmesinde bulunan raylı sistem hatlarında kişiselleştirilmiş İstanbulkart kullanıcıları ücretsiz seyahat edebilecektir."

İSTANBUL'UN FETHİ'NİN ÖNEMİ

Fatih Sultan Mehmet'in ordusu 6 Nisan'dan 29 Mayıs 1453'e kadar süren kuşatma sonucunda o zamanki adı Konstantinopolis olan İstanbul'u fethetti ve Bizans imparatorluğu sona erdi.

  1. Mehmet, 1453 yılında henüz 21 yaşındayken uzun yüzyıllar boyu ele geçirilemeyen Bizans'ın elindeki İstanbul'u 54 günlük bir kuşatmanın ardından fethederek "Fatih" unvanını aldı. Fetih sırasında gemileri karadan yürütüp Haliç'e indirerek savaşın seyrini değiştiren Fatih Sultan Mehmet, bu fetihle Orta Çağ'ı kapatıp Yeni Çağ'ı açtı. İstanbul'un fethinden sonra şehrin yağmalanmasına izin vermeyerek can ve mal güvenliği garantisi verdiği halkın gönlünü kazanan Fatih Sultan Mehmet, fethin sembolü olarak Ayasofya Kilisesi'ni camiye çevirdi. Sultanlığı döneminde 25 seferi bizzat yöneten Fatih, babası 2. Murat döneminde 880 bin kilometrekare olarak devraldığı Osmanlı topraklarını, 2 milyon 214 bin kilometrekareye ulaştırdı.
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