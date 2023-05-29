29 MAYIS RESMİ TATİL Mİ? İstanbul'un fethi kamu kurumları çalışıyor mu? 29 Mayıs kamu kurumları, devlet daireleri, resmi kurumlarda son durum

29 Mayıs'ın resmi olup olmadığı merak konusu oldu. Birçok kişi, Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'u fethetmesi nedeniyle kutlanan bu anlamlı güne ilişkin; "29 Mayıs resmi tatil mi? 29 Mayıs İstanbul'un Fethinin anlam ve önemi nedir?" soru ve konu başlıklarını arama motorlarında sorguluyor. İşte detaylar...

29 MAYIS RESMİ TATİL Mİ?

29 Mayıs İstanbul'un Fethi resmi tatil değildir.

Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'u fethetmesi nedeniyle kutlanan 29 Mayıs, bu sene pazartesi gününe denk geldi.

Öte yandan İstanbul’un fethi dolayısıyla 29 Mayıs’ta toplu taşıma ücretsiz olacağını duyurdu.

İBB'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis Kararı ile İstanbul'un Fethi'nin 570. yıl dönümünün kutlanacağı 29 Mayıs Pazartesi günü İstanbulkart entegrasyonuna dahil toplu ulaşım araçlarından ücretsiz olarak yararlanılacaktır. Buna göre; Metro İstanbul işletmesinde bulunan raylı sistem hatlarında kişiselleştirilmiş İstanbulkart kullanıcıları ücretsiz seyahat edebilecektir."

İSTANBUL'UN FETHİ'NİN ÖNEMİ

Fatih Sultan Mehmet'in ordusu 6 Nisan'dan 29 Mayıs 1453'e kadar süren kuşatma sonucunda o zamanki adı Konstantinopolis olan İstanbul'u fethetti ve Bizans imparatorluğu sona erdi.