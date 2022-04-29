On Numara çekilişi 20.30'da başlıyor ve birkaç dakika içerisinde tamamlanıyor. Peki 29 Nisan On Numara çekiliş sonuçları açıklandı mı? On Numara çekiliş sonuçları nasıl sorgulanır? On Numara çekiliş sonuçları açıklandı. İşte detaylar...

29 NİSAN ON NUMARA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

29 Nisan On Numara çekiliş sonuçları açıklandı. İşte sonuçlar: 12-13-15-18-29-30-32-35-37-38-39-40-43-46-47-57-59-60-65-67-73-79

Aynı zamanda geçmiş çekiliş sonuçlarını ve diğer şans oyunlarının sonuçlarını şu adresten sorgulayabilirsiniz: 'https://www.mynet.com/sans-oyunlari/on-numara-sonuclari'

ON NUMARA KURALLARI

Milli Piyango ve şans oyunu severlerin takip ettiği yenilenen On Numara'nın kurallarına göre; bir kolonda 80 numara bulunmaktadır. 80 numaradan 10 tanesi işaretlenmektedir. Bir veya birden daha fazla kolon oynanabilmekte. Tek bir kolon ücreti ise 2 TL'dir.



