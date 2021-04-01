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3 - 4 Nisan hafta sonu hangi illerde sokağa çıkma yasağı var? İşte illerin risk haritası

01.04.2021 13:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hafta sonu hangi illerde sokağa çıkma yasağı olacak sorusu, son günlerde en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Yapılan son kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan alınan yeni kararları halka duyurdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı açıklamada "Kırmızı kategorideki illerde, pazar günü uygulanan kısıtlama artık cumartesi ve pazar olarak sürecektir" açıklamasını yaptı. Artan vakalardan sonra 58 ilde hem cumartesi hem de pazar günleri sokağa çıkma yasağı uygulanacak.

3 - 4 Nisan hafta sonu hangi illerde sokağa çıkma yasağı var? İşte illerin risk haritası

Risk haritasında yüksek riskli il sayısı 17'den 58'e yükselmesinin ardından hafta sonu sokağa çıkma yasağı yeniden başladı. Alınan kararlara göre İstanbul, İzmir ve Ankara'nın yanı sıra kırmızı renk ile gösterilen çok yüksek riskli diğer 55 ilde de sokağa çıkma yasağı cumartesi ve pazar günleri olarak uygulanacak. Ramazan ayında ise ülke genelinde hafta sonları sokağa çıkma sınırlaması uygulanacak.

3 - 4 NİSAN HAFTA SONU HANGİ İLLERDE SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR?

Hafta sonu sokağa çıkma yasağı, tüm Türkiye'nin takip ettiği Kabine Toplantısı sonrası gündeme geldi. Milyonlarca vatandaşın gözü Beştepe'de Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'ndan çıkan kararlara çevrildi. Normalleşme sürecinde geride kalan dört haftanın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, kameralar karşısında yaptığı açıklamada "Kırmızı kategorideki illerde, pazar günü uygulanan kısıtlama artık cumartesi ve pazar olarak sürecektir" dedi.

Artışa geçen vakalar sebebi ile Türkiye risk haritasında İstanbul, Ankara, İzmir, Kocaeli gibi illerin de yer aldığı çok yüksek riskle belirtilen 58 ilde hem cumartesi hem de pazar günleri sokağa çıkma yasağı uygulanacak.

3 - 4 Nisan hafta sonu hangi illerde sokağa çıkma yasağı var? İşte illerin risk haritası

KORONAVİRÜS RİSK HARİTASI

ÇOK YÜKSEK RİSKLİ

Adıyaman, Aksaray, Amasya, Ankara, Antalya, Ardahan, Artvin, Aydın, Balıkesir, Bartın, Bayburt, Bilecik, Bolu, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Düzce, Edirne, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Iğdır, Isparta, İstanbul, İzmir, Karabük, Karaman, Kastamonu, Kayseri, Kırıkkale, Kırklareli, Kilis, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Mersin, Muğla, Nevşehir, Niğde, Ordu, Osmaniye, Rize, Sakarya, Samsun, Sinop, Sivas, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Yalova, Yozgat, Zonguldak

YÜKSEK RİSKLİ

Adana, Afyonkarahisar, Ağrı, Bingöl, Burdur, Denizli, Hatay, Kahramanmaraş, Kars, Kırşehir, Manisa, Tunceli

ORTA RİSKLİ

Batman, Bitlis, Diyarbakır, Hakkari, Mardin, Muş, Siirt, Şanlıurfa, Uşak, Van

DÜŞÜK RİSKLİ

Şırnak

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