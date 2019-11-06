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3 ay önce askerden gelen genç, kendisini iple asarak intihar etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.11.2019 20:48 | Son Güncelleme

BİLECİK'te, üç ay önce askerden gelen Ceyhun Furkan A. (21), annesi tarafından evde ipe asılı halde ölü bulundu.

Cafer ELMAS/BİLECİK, (DHA)- BİLECİK'te, üç ay önce askerden gelen Ceyhun Furkan A. (21), annesi tarafından evde ipe asılı halde ölü bulundu.
Olay, akşam saatlerinde İsmetpaşa Mahallesi Futbol Sokak'taki apartmanın 2’nci katında meydana geldi. Üç ay önce askerden geldiği öğrenilen Ceyhun Furkan A. iddiaya göre, evlerinin girişinde kendisini iple tavana astı. Akşam eve gelen anne Mihraciye A., oğlunu iple asılı halde hareketsiz görünce, sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık görevlilerince yapılan kontrolde, Ceyhun Furkan A.'nın yaşamını yitirdiği belirlendi. Savcılık ve polis ekiplerinin incelemesinin ardından Ceyhun Furkan A.'nın cesedi Bilecik Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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