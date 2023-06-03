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  4. 3 aydır takip ediliyordu... Balıkesir’de jandarmadan suç örgütüne operasyon! 7 tutuklama

3 aydır takip ediliyordu... Balıkesir’de jandarmadan suç örgütüne operasyon! 7 tutuklama

03.06.2023 12:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Burhaniye ilçesinde, Balıkesir Jandarma Kom Şube Müdürlüğü ile Burhaniye Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 3 aydır takip edilen suç örgütü çökertildi. İlçedeki 35 adrese eş zamanlı şafak operasyonu yapılırken, 18 kişi yakalandı.

3 aydır takip ediliyordu... Balıkesir’de jandarmadan suç örgütüne operasyon! 7 tutuklama

Yakalanan biri kadın biri de kamu görevlisi 18 kişi, jandarmada yapılan sorgularının ardından Adliyeye sevk edilirken, 7 kişi tutuklanarak Burhaniye T Tipi Cezaevine gönderildi. 11 kişi ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Firari 2 zanlının aranmasına da devam ediliyor.

100'DEN FAZLA MAĞDURUN İFADESİ ALINDI

Zanlıların iş yeri ve evlerinde yapılan aramalarda 29 tabanca, 2 bin 500 tabanca mermisi. 8 av tüfeği, bin 800 av tüfeği mermisi bir miktar uyuşturucu ile dijital materyale el kondu. Zanlılar, silah ve mühimmat kaçakçılığı ve tefecilikle suçlanırken, jandarma 100’den fazla mağdurun da ifadesini aldı. Tutuklananların T. K, D.K, K.Ç, B.İ,K.U, Ç.Ç ve D.İ olduğu öğrenildi. (İHA)

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Balıkesir operasyon

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