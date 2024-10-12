3 bin 500 dolar maaşı duyunca kabul etti, genç hemşire hüsrana uğradı... İş teklifi sandı, tuzak çıktı!

25 yaşındaki genç hemşire gelen iş teklifiyle önce havalara uçtu, sonrasında başına gelenlerle mahkemenin yolunu tuttu. Genç kadına ulaşan dolandırıcılar 3 bin 500 dolar maaşla iş teklifinde bulundu. Genç kadına, yolcu gemisinde hemşire olarak görev alacağını belirten dolandırıcılar; otel konseptli bir gemi olduğunu İtalya, İspanya, Polonya gibi ülkeler arası seyahatler yapıldığını belirtti.

30 BİN TL PARASINI ALDILAR

Daha sonrasında da 'Bu iş için sertifika gerekli' diyen dolandırıcılar, genç hemşireden 30 bin TL para istediler.

Show Haber'e konuşan mağdur kadın, "Telefonda bana dediler ki 'Hemşire olarak iş ilanımız var. İlgilenir misiniz?' Ben de ilgilendiğimi belirterek gelen iş teklifini kabul ettim. Ardından ise sertifika için gerekli olduklarını belirttikleri parayı hesap numaralarına attım" dedi.

TEKLİFİ KABUL EDİP, SÖZLEŞMEYİ İMZALADI

Teklifi kabul eden genç kadın, parayı yatırıp sözleşmeyi imzaladı.

DOLANDIRILDIĞINI ANLADI, PARASINI GERİ İSTEDİ

Mavi sularda hemşirelik yapacağı günü beklemeye başlayan kadın, çok geçmeden dolandırıldığını anladı.

İş teklifinde bulunan kişilerle görüşen ve parasını geri isteyen kadın, '3 gün sonra iade edeceğiz' yanıtını aldı. Ancak her gün 'bir sonraki gün' denilerek geçiştirildi.

O ANLARI KAYDA ALDI

En son gittiğinde ise yetkili kadının "Ben 'iade edeceğim' demedim. Ben 'sana vereceğim' demedim" tepkisiyle karşılaşırken; o anları ise kayda aldı.

"ORTADA ŞİRKET FALAN YOK! ŞU AN İÇİN 3 MAĞDUR VAR"

Genç hemşire, dolandırıcılardan şikayetçi olurken "Araştırdım. Bana şirket olduklarını söylediler ama şirket falan yok. Sadece esnaflarmış. 3 kişi şu anda mağdur ve davalı" diye konuştu.