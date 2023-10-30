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  4. 3 bin askerle 41 yıl önce yapılmıştı! Uzaydan görülebiliyor: Yenilendi

3 bin askerle 41 yıl önce yapılmıştı! Uzaydan görülebiliyor: Yenilendi

30.10.2023 09:49 | Son Güncelleme:
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Erzincan’da 3 bin askerle 41 yıl önce Keşiş Dağları’nda yapılan dev Atatürk portresi yenilendi. Dünyanın sıra dışı 100 projesi arasında yer aldığı ve uzaydan görülebildiği belirtilen Atatürk portresinin yenilenen halinin açılışı ise gerçekleştirildi.

3 bin askerle 41 yıl önce yapılmıştı! Uzaydan görülebiliyor: Yenilendi

Cumhuriyetin 100. yılında Erzincan’ın Keşiş Dağı’ndaki dünyanın sıra dışı 100 projesi arasında yer alan ve uzaydan görülebilen Atatürk portresinin yenilenen halinin açılışı yapıldı.

4 BİN TON BETON KULLANILDI

Portre 1982’de o zaman askerliğini Erzincan’da yapan ressam Mustafa Aydemir tarafından yapıldı. 100. yılda yine aynı ressam tarafından valiliğin katkılarıyla bir ekiple 4 bin ton beton kullanılarak inşa edildi.
Portrenin açılışı Erzincan Valiliği ve 3. Ordu Komutanlığı birlikteliği ile 59. Topçu Tugayı tören alanında yapıldı.

Vali Aydoğdu, “Yenilenen ve dünyanın en büyük portresi olan Atamızın bu portresi, Cumhuriyetimizin temsilcisi ve kurucusu olarak büyük bir değeri simgeliyor.” dedi.

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Açılış programına Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, Erzincan milletvekilleri, Rektör Prof. Dr. Akın Levent, il protokolü ve vatandaşlar katıldı. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Erzincan atatürk

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