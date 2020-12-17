HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. 3 çocuğunun gözü önünce 6 aylık hamile eşini öldüren cani: Aramızda anlaşmazlık vardı

3 çocuğunun gözü önünce 6 aylık hamile eşini öldüren cani: Aramızda anlaşmazlık vardı

17.12.2020 13:53 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
3 çocuğunun gözü önünce 6 aylık hamile eşini öldüren cani: Aramızda anlaşmazlık vardı

Konya'nın Çumra ilçesinde hamile eşi Sadife Yüzer'i (35), 3 çocuğunun gözü önünde av tüfeğiyle vurarak öldüren Ali Rıza Yüzer (35), adliyeye sevk edildi. Yüzer'in ifadesinde, "Aramızda anlaşmazlık vardı. Kavga ettik, tüfekle vurdum" dediği öğrenildi. Çiftin yaşları 9 ile 12 arasında değişen 2'si erkek 3 çocuğu ise devlet korumasına alınıp, yuvaya yerleştirildi.

Olay, dün saat 12.00 sıralarında, Çumra ilçesine bağlı Dineksaray Mahallesi'nde meydana geldi. Çiftçi Ali Rıza Yüzer, 6 aylık hamile eşi Sadife Yüzer'i çıkan tartışmada yaşları 9 ile 12 arasında değişen 3 çocuğunun gözü önünde av tüfeğiyle vurdu. Göğsünden vurulan Sadife Yüzer, olay yerinde yaşamını yitirdi. Ali Rıza Yüzer ise babasını telefonla arayıp, eşine öldürdüğünü söyledi. Yüzer, babasının gelmesinden sonra da jandarmayı arayıp, eşini öldürdüğünü bildirdi.

Koca, adrese gelen jandarma tarafından gözaltına alındı. Sadife Yüzer ise yapılan otopsinin ardından mahalle mezarlığında defnedildi.

DAHA ÖNCE KORUMA KARARI ALINMIŞ

Eşinden sürekli şiddet gördüğü öne sürülen Sadife Yüzer'in, daha önce birkaç kez evi terk edip, annesinin evine yerleştiği, 2018 yılı Temmuz ayında da 15 gün süreyle koruma kararı aldırdığı öğrenildi. Gözaltına alınan Ali Rıza Yüzer, bugün, 'eşi kasten öldürme' suçundan adliyeye sevk edildi. Yüzer'in ifadesinde "Aramızda anlaşmazlık vardı. Kavga ettik, tüfekle vurdum" dediği öğrenildi. Babaları tarafından anneleri gözleri önünde öldürülen 3 çocuk ise devlet korumasına alınarak yuvaya yerleştirildi.

(DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ayasofya'da çıplak fotoğraf şoku! O mankene dava açıldı Ayasofya'da çıplak fotoğraf şoku! O mankene dava açıldı
Kahreden olay! 5 dakika arayla koronavirüsten hayatlarını kaybettilerKahreden olay! 5 dakika arayla koronavirüsten hayatlarını kaybettiler
10 Kasım resmi tatil mi?10 Kasım resmi tatil mi?

En Çok Okunan Haberler

Üstsüz pozuyla olay oldu! 'Edep ya hu'

Üstsüz pozuyla olay oldu! 'Edep ya hu'

Kritik toplantı sonrası flaş açıklama! Müjdeli haberi verdi

Kritik toplantı sonrası flaş açıklama! Müjdeli haberi verdi

Koronavirüs meslek hastalığı oluyor iddiası!

Koronavirüs meslek hastalığı oluyor iddiası!

Bomba ilişki itirafı! 'Murat Boz'la olan...'

Bomba ilişki itirafı! 'Murat Boz'la olan...'

Pfizer’ın Covid-19 aşısını olan sağlık çalışanı 10 dakikada fenalaştı

Pfizer’ın Covid-19 aşısını olan sağlık çalışanı 10 dakikada fenalaştı

Aşı ne zaman uygulanacak? Bakan Koca tarih verdi

Aşı ne zaman uygulanacak? Bakan Koca tarih verdi

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

İçişleri Bakanlığı'ndan 'yılbaşı' genelgesi

İçişleri Bakanlığı'ndan 'yılbaşı' genelgesi

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Moderna'nın aşısından da iyi haber geldi!

Moderna'nın aşısından da iyi haber geldi!

Dikkat çeken sözler: Kadir Şeker'den 20 kat daha masum

Dikkat çeken sözler: Kadir Şeker'den 20 kat daha masum

Havalar ne zaman soğuyacak? Meteoroloji tarih verdi

Havalar ne zaman soğuyacak? Meteoroloji tarih verdi

Diğer Haberler

Kahreden olay! 5 dakika arayla koronavirüsten hayatlarını kaybettiler

Kahreden olay! 5 dakika arayla koronavirüsten hayatlarını kaybettiler

Yargıtay'da AYM üyeliği için yapılan seçim sonuçları belli oldu

Yargıtay'da AYM üyeliği için yapılan seçim sonuçları belli oldu

Mustafa Sarıgül duyurdu! Partinin ismi ve logosu belli oldu

Mustafa Sarıgül duyurdu! Partinin ismi ve logosu belli oldu

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Gündüz: Bahar aylarına kadar toplumun önemli bir kısmı aşılanacak

Bilim Kurulu üyesi normalleşme için tarih verdi

Kahreden olay! Müzisyen Duran Ay intihar etti

Kahreden olay! Müzisyen Duran Ay intihar etti

Esenler'de marketteki çocuğa istismarda bulunan kişiye dava

Türkiye'yi ayağa kaldıran olayda yeni gelişme

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.