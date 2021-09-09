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  4. 3 çocuk annesinin öldüğü kazanın görüntüleri ortaya çıktı

3 çocuk annesinin öldüğü kazanın görüntüleri ortaya çıktı

09.09.2021 21:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hatay'ın Arsuz ilçesinde, 3 çocuk annesi Sezen Kaplan’ın (40) yolun karşısına geçerken otomobil çarpması sonucu hayatını kaybettiği kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

3 çocuk annesinin öldüğü kazanın görüntüleri ortaya çıktı

Kaza, 7 Ağustos’ta Gökmeydan Kavşağı’nda meydana geldi. Ali G. yönetimindeki otomobil, ekmek aldıktan sonra evine dönmek için yolun karşısına geçmeye çalışan 3 çocuk annesi Sezen Kaplan’a çarptı. Kaplan, yaklaşık 80 metre savrularak feci şekilde can verdi. Kaplan’ın cansız bedeni otopsi için morga kaldırılırken, Ali G. ise gözaltına alındı. Ali G., ifadesinin ardından sevk edildiği adliyede tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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KAZANIN GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde; otomobilin yolun karşısına geçmek isteyen Sezen Kaplan'a çarpması, talihsiz kadının metrelerce savrulduğu anlar yer aldı. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Hatay
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