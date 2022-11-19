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  4. 3 dakikada 3 kez girdiği mağazadan 5 cep telefonu çaldı!

3 dakikada 3 kez girdiği mağazadan 5 cep telefonu çaldı!

19.11.2022 16:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bir kişi, 3 dakikada 3 kez girdiği mağazadan 5 cep telefonu çaldı. Polis, şüphelinin kimliğinin tespiti ve yakalanması için çalışma başlattı.

3 dakikada 3 kez girdiği mağazadan 5 cep telefonu çaldı!

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bir kişinin 3 dakika içinde 3 kez bir mağazaya girerek 5 cep telefonu çaldığı anları güvenlik kamerası kaydetti.

Atatürk Bulvarı üzerinde cep telefonu mağazası bulunan Deniz Hoşcan, vitrindeki telefonların eksik olduğunu görerek iş yerinin kamera kayıtlarını inceledi.

Görüntülerde müşterilerle ilgilendiği sırada mağazaya 3 kez giren bir kişinin toplam 5 cep telefonunu alarak kaçtığını belirleyen Hoşcan, polise başvurdu.

Polis, şüphelinin kimliğinin tespiti ve yakalanması için çalışma başlattı.

Kayıtlarda saat 16.18'de vitrindeki bir telefonu aldığı görülen kişinin 16.19'da iki ve 16.20'de de iki telefonu çalarak uzaklaştığı görülüyor. (AA)

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Manisa hırsızlık

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