Sadece 3 değişiklik yaptı, 40 kilo verdi! Kalıcı zayıflamanın sırrı nedir?

Carla, yaşadığı ciddi bir sağlık sorununun ardından hayatını değiştiren bir karar aldı ve bir yıl içinde tam 40 kilo verdi. 104 kilodan 64 kiloya düşen genç kadın, yalnızca zayıflamakla kalmadığını, yemekle olan sağlıksız ilişkisini de geride bıraktığını söyledi. Genç kadın, verdiği kiloyu korumasını sağlayan üç temel yöntemi de paylaştı…

Sedef Karatay

23 yaşındaki Carla’nın değişim yolculuğu, ülseratif kolit nedeniyle hastaneye kaldırılmasıyla başladı. Bir yıl içinde üç kez hastaneye yatan genç kadın, son yatışında yaşadığı duygusal çöküşün kendisi için bir kırılma noktası olduğunu anlattı.

"O gece ağlarken kendime, 'Bu değişimi yapmak zorundayım' dedim” diyen Carla, hastaneden çıkar çıkmaz sağlıklı kilo verme yollarını araştırmaya başladığını belirtti.

ÇOCUKLUKTAN GELEN KİLO MÜCADELESİ

Carla, kilo sorunlarının 12–13 yaşlarında başladığını, özellikle lise döneminde dış görünüş baskısının kendisini zorladığını ifade etti.

16 yaşındayken 24 kilo verdiğini ancak bunun sağlıksız yöntemlerle gerçekleştiğini söyleyen genç kadın, o dönemde yeme bozukluğu ve vücut dismorfisi yaşadığını da itiraf etti.

YEMEKLE SAĞLIKSIZ İLİŞKİ

Bir dönem yemeğin kendisi için korku kaynağına dönüştüğünü anlatan Carla, arkadaşlarıyla dışarıda yemek yemenin bile kendisini strese soktuğunu söyledi.

Kontrolsüz yeme ve ardından pişmanlık duyma döngüsünden kurtulmanın kolay olmadığını belirten genç kadın, bu nedenle yeniden kilo verme sürecine girmekten çekindiğini dile getirdi.

KİLO VERMESİNE YARDIMCI İLK ADIM: FAST FOOD’DAN UZAKLAŞMAK

Carla’nın kilo vermesine yardımcı olan ilk değişiklik, fast food uygulamalarını telefonundan silmek oldu. Önceden hazır yiyeceklere çok sık yöneldiğini söyleyen genç kadın, şimdi bunları yılda yalnızca birkaç kez tükettiğini belirtti.

İKİNCİ ADIM: ONLİNE EGZERSİZLER

Sürecinde önemli rol oynayan bir diğer unsur ise evde yaptığı online egzersizler oldu. Carla, bilgisayarını açıp egzersiz videolarını izleyerek oturma odasında ya da açık havada düzenli olarak hareket etmeye başladığını anlattı.

ÜÇÜNCÜ ADIM: İLERLEMESİNİ GÖRMEK

İki ay sonra ilk sonuçları görmenin kendisini çok motive ettiğini söyleyen Carla, öncesi–sonrası fotoğraflarını karşılaştırmanın da devam etme gücü verdiğini belirtti.

SOSYAL MEDYADA ŞAŞIRTAN TEPKİLER

Kilo verme sürecini sosyal medyada paylaşan Carla, aldığı tepkilerin bazen şaşırtıcı olduğunu söyledi. Ancak hikayesinin birçok kişiye ilham verdiğini düşünerek paylaşmaya devam ettiğini ifade etti.

YENİ HEDEF: DAHA GÜÇLÜ OLMAK

Kilo verdikten sonra kendini hem fiziksel hem de zihinsel olarak daha güçlü hissettiğini belirten genç kadın, bundan sonraki hedefinin daha fazla kas kütlesi kazanmak olduğunu söyledi.

"HEDEFLERİNİZİ HER GÜN HATIRLAYIN"

Carla, kilo vermek isteyenlere ise şu tavsiyeyi verdi: "İhtiyacınız olan tüm kaynaklar aslında sizde var. Kendinizi sorumlu tutun ve hedeflerinizi her gün kendinize hatırlatın."

