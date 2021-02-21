3 dil bilen turizmci fırında çıraklık yapıyor

İngilizce, Fransızca ve Rusça bilen 26 yaşındaki Ercan Paylan, Azerbaycan’da Fransızca öğretmenliği okuduktan sonra turizm ve eğitim sektöründe bir süre çalıştıktan sonra memleketi Giresun’a dönerek baba mesleği fırıncılık yapmaya başladı. Turizm sektöründe otel, restoran işletmeciliği alanlarında ve yabancı dillerle ilgili onlarca sertifikaya sahip olduğunu belirten Paylan, “Liseyi Giresun’da okudum. Daha sonra üniversite eğitimi için Azerbaycan’ın Bakü şehrine gittim. Orada Fransızca öğretmenliği eğitimi aldım. İngilizce, Fransızca, Rusça ve Azerbaycan dillerini bilmekteyim. Eğitimimi tamamladıktan sonra turizm sektöründe bir süre çalıştım. Ne kadar bu dilleri bilsem de bir söz var, 'doğduğun ev kaderindir' diye. Aslında benim kaderim değildi, ama yıllardır yapmak istediğim bir meslekti fırıncılık. Pandemi dolayısıyla turizm sektörü zaten bir sıkıntıya girdi ve ben de sevdiğim mesleğe dönme için şimdi uygun zamanın olduğunu düşündüğüm için başlama kararı aldım. Döndüğüm için de çok mutluyum” dedi.

FRANSIZCA,İNGİLİZCE,RUSÇA BİLİYOR, FIRINDA ÇIRAKLIK YAPIYOR

Fırıncılığa bir çırak gibi en baştan başlayarak öğrenmekte olduğunu anlatan Paylan, “Bu iş 1920’lerde dedemin babası nasıl başlatmış ve çocuklarına nasıl öğretmişse ben de o şekilde öğrenip, yine teknolojiyi kullanmadan el emeğiyle yapmaya devam ediyoruz. Şu anda yavaş yavaş yoğurma aşamalarını görüyorum. Hamurun beklemesi, fırının yanması gibi aşamaları öğreniyorum. İnşallah yakın bir zamanda babam ve amcam gibi bu mesleği tek başıma yapmaya çalışacağım. Amcamın, babamın veya dedemin mutlaka bu mesleğe devam edeceksin gibi bir talebi olmadı. Bu tamamen kendi isteğimle oluştu. Ekmeğin nasıl yoğurulacağı, nasıl bekletileceği, fırının ne zaman yanacağı, içinin ne zaman temizleneceği, ekmeğin içine ne zaman gireceği gibi deftere yazılıp ezberlenecek şeyler değil. Dedelerimizin bulduğu ve çocuklarına öğrettiği, şimdi de bizim büyüklerimizden öğrenmeye çalıştığımız bir sırdır. Bu sır tamamen aile içerisinde kaldı ve kalmaya devam edecek. Ben de bu sırrı uygulamalı olarak öğreniyorum. Ben üniversitede okurken otelcilik işine başladım. Belki fırından kazanabileceğimden daha fazla para kazanabilirdim. Şu anda da bir turizm şirketinde yöneticilik yapıyorum. Yaptığım işi de seviyorum ama bir gün bir tercih yapmak zorunda kalırsam bu fırından yana olacaktır” diye konuştu.

İHA

