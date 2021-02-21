HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. 3 dil bilen turizmci fırında çıraklık yapıyor

3 dil bilen turizmci fırında çıraklık yapıyor

21.02.2021 15:16 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
3 dil bilen turizmci fırında çıraklık yapıyor

Yurt dışında eğitim alan ve turizm işletmelerinde çalışan 26 yaşındaki Ercan Paylan, memleketine geri dönerek baba mesleğini sahiplendi. 3 dil bilen ve kariyerini bırakıp fırıncı çırağı olan Paylan, pandemi nedeniyle sıkıntıya giren turizm sektörünü fırsat bilerek fırındaki yerini aldı.

İngilizce, Fransızca ve Rusça bilen 26 yaşındaki Ercan Paylan, Azerbaycan’da Fransızca öğretmenliği okuduktan sonra turizm ve eğitim sektöründe bir süre çalıştıktan sonra memleketi Giresun’a dönerek baba mesleği fırıncılık yapmaya başladı. Turizm sektöründe otel, restoran işletmeciliği alanlarında ve yabancı dillerle ilgili onlarca sertifikaya sahip olduğunu belirten Paylan, “Liseyi Giresun’da okudum. Daha sonra üniversite eğitimi için Azerbaycan’ın Bakü şehrine gittim. Orada Fransızca öğretmenliği eğitimi aldım. İngilizce, Fransızca, Rusça ve Azerbaycan dillerini bilmekteyim. Eğitimimi tamamladıktan sonra turizm sektöründe bir süre çalıştım. Ne kadar bu dilleri bilsem de bir söz var, 'doğduğun ev kaderindir' diye. Aslında benim kaderim değildi, ama yıllardır yapmak istediğim bir meslekti fırıncılık. Pandemi dolayısıyla turizm sektörü zaten bir sıkıntıya girdi ve ben de sevdiğim mesleğe dönme için şimdi uygun zamanın olduğunu düşündüğüm için başlama kararı aldım. Döndüğüm için de çok mutluyum” dedi.

FRANSIZCA,İNGİLİZCE,RUSÇA BİLİYOR, FIRINDA ÇIRAKLIK YAPIYOR

AW249050_05

Fırıncılığa bir çırak gibi en baştan başlayarak öğrenmekte olduğunu anlatan Paylan, “Bu iş 1920’lerde dedemin babası nasıl başlatmış ve çocuklarına nasıl öğretmişse ben de o şekilde öğrenip, yine teknolojiyi kullanmadan el emeğiyle yapmaya devam ediyoruz. Şu anda yavaş yavaş yoğurma aşamalarını görüyorum. Hamurun beklemesi, fırının yanması gibi aşamaları öğreniyorum. İnşallah yakın bir zamanda babam ve amcam gibi bu mesleği tek başıma yapmaya çalışacağım. Amcamın, babamın veya dedemin mutlaka bu mesleğe devam edeceksin gibi bir talebi olmadı. Bu tamamen kendi isteğimle oluştu. Ekmeğin nasıl yoğurulacağı, nasıl bekletileceği, fırının ne zaman yanacağı, içinin ne zaman temizleneceği, ekmeğin içine ne zaman gireceği gibi deftere yazılıp ezberlenecek şeyler değil. Dedelerimizin bulduğu ve çocuklarına öğrettiği, şimdi de bizim büyüklerimizden öğrenmeye çalıştığımız bir sırdır. Bu sır tamamen aile içerisinde kaldı ve kalmaya devam edecek. Ben de bu sırrı uygulamalı olarak öğreniyorum. Ben üniversitede okurken otelcilik işine başladım. Belki fırından kazanabileceğimden daha fazla para kazanabilirdim. Şu anda da bir turizm şirketinde yöneticilik yapıyorum. Yaptığım işi de seviyorum ama bir gün bir tercih yapmak zorunda kalırsam bu fırından yana olacaktır” diye konuştu.

AW249050_01

İHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Eviniz ne kadar güvende? Tek tıkla önleminizi alınEviniz ne kadar güvende? Tek tıkla önleminizi alın
Tarihin ilk apartmanlarından biri! Bakın hangi kentteTarihin ilk apartmanlarından biri! Bakın hangi kentte
28 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 28?28 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 28?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Bakan Soylu Gara'ya giden HDP'li vekili açıkladı

Bakan Soylu Gara'ya giden HDP'li vekili açıkladı

Normalleşecek iller arasında olacak: İşte vaka düşüş nedeni

Normalleşecek iller arasında olacak: İşte vaka düşüş nedeni

İsrail: Pfizer-BionTech aşısı Kovid-19 salgınında ölümleri yüzde 98,9 önlüyor

İsrail: Pfizer-BionTech aşısı Kovid-19 salgınında ölümleri yüzde 98,9 önlüyor

Seksi bakmak isteyenlere bakın ne önerdi

Seksi bakmak isteyenlere bakın ne önerdi

Sosyal medya yıkıldı! 'Latif Doğan'ın enerjisinden lazım bana'

Sosyal medya yıkıldı! 'Latif Doğan'ın enerjisinden lazım bana'

İstanbul'da bıçaklı dehşet: Annesini kalbinden bıçakladı

İstanbul'da bıçaklı dehşet: Annesini kalbinden bıçakladı

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Son Dakika: Bakan Koca'dan flaş aşı açıklaması

Son Dakika: Bakan Koca'dan flaş aşı açıklaması

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Bir ilde daha yeni yasak kararları

Bir ilde daha yeni yasak kararları

Doktor eşi tarafından katledilmişti! Kahreden detaylar

Doktor eşi tarafından katledilmişti! Kahreden detaylar

Erdoğan'dan nüfus artış hızının düşmesiyle ilgili açıklama: İzin vermeyeceğiz

Erdoğan'dan nüfus artış hızının düşmesiyle ilgili açıklama: İzin vermeyeceğiz

Diğer Haberler

Palandöken'de onlarca turist kısıtlama olmadan eğlencenin keyfini çıkardı

Palandöken'de kısıtlamadan muaf tatilcilerin kayak keyfi

Sokağa çıkma yasağında pes dedirten görüntü! Kaldırımda uyuyakaldı

Kısıtlamayı hiçe saydı, kaldırımda sızıp kaldı!

3 bin yıllık Avdalaz Kalesi tarihe meydan okuyor!

Tarihin ilk apartmanlarından biri! Bakın hangi kentte

Bir kent buz tuttu! Sibirya'dan farksız görüntüler

Bir kent buz tuttu! Sibirya'dan farksız görüntüler

Sokak ortasında pitbull dehşeti! Küçük kızı böyle kurtardı

Sokak ortasında dakikalarca boğuştu! Böyle kurtulabildi

Eşi terk edince baba mesleğine sarıldı! 2 çocuk annesi 'Bakkal Abla' oldu

Eşi terk edince baba mesleğine sarıldı! Çocuklarına böyle bakmış

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.