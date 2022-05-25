3 doğal malzeme ile kendi dezenfektanınızı yapabilirsiniz

Toplu taşımalarda ve sosyal alanlarda tutunduğumuz yerlerde fazlasıyla mikrop bulunuyor. Bu yerlerdeki mikroplar ellerimize bulaşarak bizi hasta edecek durumlara yol açabiliyor. Hem hastalıklardan korunmak hem de daha hijyenik olmak için dezenfektanlar kullanılıyor. Evde 3 malzeme ile kendi dezenfektanınızı yapabilirsiniz.

3 MALZEMELİ DEZENFEKTAN TARİFİ

Sirke ile el ve oda spreyi hazırlayarak tüm mikrop ve virüslere karşı oldukça etkili bir dezenfektan yapmış olacaksınız. 250 ml elma ya da beyaz sirkeye eşit oranda soğuk su ve on damla kadar bergamot ya da lavanta esansını sprey şişesiyle, her gün bulunduğunuz ortama günde üç kez uygulamanız yeterli olur. Hazırlanan bu karışımı özellikle çocuklarınızda el ve vücut hijyeni için de son derece güvenli kullanabilirsiniz.



