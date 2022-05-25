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3 doğal malzeme ile kendi dezenfektanınızı yapabilirsiniz

25.05.2022 09:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Pandemi etkileri giderek azalsa da dezenfektan kullanımı hala devam ediyor. Korona’dan ve çeşitli hastalıklara neden olacak mikroplardan koruyan dezenfektanı evde kolayca yapabilirsiniz. Sadece 3 malzeme ile mikroplara karşı etkili dezenfektanınızı yapmak için bu haberi okuyabilirsiniz.

3 doğal malzeme ile kendi dezenfektanınızı yapabilirsiniz

Toplu taşımalarda ve sosyal alanlarda tutunduğumuz yerlerde fazlasıyla mikrop bulunuyor. Bu yerlerdeki mikroplar ellerimize bulaşarak bizi hasta edecek durumlara yol açabiliyor. Hem hastalıklardan korunmak hem de daha hijyenik olmak için dezenfektanlar kullanılıyor. Evde 3 malzeme ile kendi dezenfektanınızı yapabilirsiniz.

3 MALZEMELİ DEZENFEKTAN TARİFİ

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Sirke ile el ve oda spreyi hazırlayarak tüm mikrop ve virüslere karşı oldukça etkili bir dezenfektan yapmış olacaksınız. 250 ml elma ya da beyaz sirkeye eşit oranda soğuk su ve on damla kadar bergamot ya da lavanta esansını sprey şişesiyle, her gün bulunduğunuz ortama günde üç kez uygulamanız yeterli olur. Hazırlanan bu karışımı özellikle çocuklarınızda el ve vücut hijyeni için de son derece güvenli kullanabilirsiniz.

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