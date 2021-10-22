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3. ek tercihler ne zaman? YKS 3. ek yerleştirme var mı?

22.10.2021 12:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ÖSYM, YKS 2. ek tercih yerleştirme sonuçlarını açıkladı. ÖSYM’nin açıkladığı YKS 2. ek yerleştirme sonuçlarının ardından herhangi bir üniversiteye kayıt hakkı elde eden adaylar, üniversitelerin paylaştığı tarihlerde e-kayıt ve normal kayıtlarını yaptıracak.

3. ek tercihler ne zaman? YKS 3. ek yerleştirme var mı?

Üniversitelere yapılan tercihlerin ardından boş kalan kontenjanlar için 2. ek yerleştirme süreci başlamıştı. Bu sürecin ardından öğrenciler, tercih ettikleri programa yerleşti. Yerleşemeyen bazı adaylar da 3. ek yerleştirmenin olup olmayacağını merak ediyor.

YKS 3. EK TERCİHLER NE ZAMAN?

YKS 2. ek yerleştirme sonuçları 22 Ekim 2021 Cuma günü itibarıyla açıklandı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan duyurunun ardından boş kalan kontenjanlar belli olacak ve bu bilgiler ışığında yeni bir ek yerleştirme yapılıp yapılmayacağı netlik kazanacak. Böylece YKS 3. ek yerleştirme tarihleri duyurulacak.

YKS 3. EK YERLEŞTİRME VAR MI?

YKS 3. ek tercih tarihleri henüz netlik kazanmadı. 140 barajını geçenlerin ne zaman tercih yapacağı merak edilirken YKS 3. tercih tarihleri açıklanır açıklanmaz haberimizde yer alacaktır.

YKS 2. EK YERLEŞTİRME ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN?

Bir programa kayıt hakkı elde edenlerin kayıt işlemleri üniversiteler tarafından 26 Ekim-1 Kasım 2021 tarihlerinde yapılacak. Elektronik kayıtlar da 26-31 Ekim 2021 tarihleri arasında alınacak.

Kayıt hakkı elde edenlerin, kayıt zamanı içinde ilgili üniversitelere başvurmaları zorunludur (Elektronik kayıt hariç üniversitelerdeki kayıt işlemleri, resmi iş günlerinde ve çalışma saatlerinde yapılır.). Bu zaman içinde kayıt için başvurmayan ya da kayıt işlemlerini bitirmeyenler kayıt haklarını kaybedecekler.

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YKS Yükseköğretim Kurumları Sınavı
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