3 Eylül Cuma günlük burç yorumları! Bugün ay saat 18:58’e kadar boşlukta olacak!

3 Eylül Cuma günü koç burcundakiler, plan dışı ve dağınık durumlar içerisinde olabilir. Boğaların ise iletişim aksaklıkları konusuna dikkat etmesi gerektiği önerildi. İkizlerde bugün kararsızlık hâkim. İşte Merve Rençber’in 3 Eylül 2021 Cuma Oğlak, Yay, Balık, Kova, Başak, Aslan, Akrep, Terazi, İkizler, Yengeç, Koç ve Boğa burcu yorumları…

KOÇ

Bugün Ay saat 18.58'e kadar boşlukta olacak. Bu saate kadar bir dağınıklık ve plan dışı durumlar içerisinde olabilirsiniz. Evinizdeki ve yaşam alanınızdaki dağınıklığı toparlayabilirsiniz. Aile ilişkilerinde duygusallık ve hassasiyet ortaya çıkabilir.

BOĞA

Bugün Ay saat 18.58'e kadar boşlukta olacak. Bu saate kadar iletişim aksaklıkları yaşamaya açık olacağınız için önemli konuşmalarınızda daha titiz olun. Kritik kararları bugün ertelemenizde fayda var. Akşam saatlerinde netleşebilirsiniz.

İKİZLER

Bugün Ay saat 18.58'e kadar boşlukta olacak. Bu saate kadar duygu dünyanızda ve zihninizde kararsızlık ve dağınıklık yaşadığınızı hissedebilirsiniz. Dış görüntünüzle ilgilenebilirsiniz. Kendi ruh halinize göre hareket edeceksiniz. Tembellikler olabilir.

YENGEÇ

Bugün Ay saat 18.58'e kadar boşlukta olacak. Bu saate kadar ruh haliniz ve motivasyonunuz sık sık değişebilir. Bazen geçmişe gidebilir bazense geleceğe kafa yorabilirsiniz. Kalabalıklar içinde olsanız da iç dünyanızda farklı yerlere gidebilirsiniz.

ASLAN

Bugün Ay saat 18.58'e kadar boşlukta olacak. Bu saate kadar dış koşullara göre hareket etmeniz gerekebilir ve kendi hedef ve planlarınızda hareket etmekte zorlanabilirsiniz. Önemli işlerinizi akşam saatlerine veya bir sonraki güne bırakın.

BAŞAK

Bugün Ay saat 18.58'e kadar boşlukta olacak. Bu saate kadar arkadaşlık ilişkilerinize ve sosyal çevrenize odaklanabilirsiniz. Bir süredir gündeminizdeki bir konuyla ilgili artık net bir seçim yapabilirsiniz.

TERAZİ

Bugün Ay saat 18.58'e kadar boşlukta olacak. Bu saate kadar dış koşullara göre hareket etmeniz gerekebilir, evinizle ve sorumluluklarınızla ilgilenebilirsiniz. İletişimin artacağı ve çevrenizle fikir alışverişi yapacağınız bir gün.

AKREP

Bugün Ay saat 18.58'e kadar boşlukta olacak. Bu saate kadar farklı konularda akıl ve duygu arasında kalabilirsiniz. Sezgilerinize tamamen sırtınızı yaslamak bugün doğru olmayabilir. Kendinizi manipüle etmediğinizden, manipülasyonlara uğramadığınızdan emin olun.

YAY

Bugün Ay saat 18.58'e kadar boşlukta olacak. Bu saate kadar daha rahat koşullarda olmak isteyebilir ve daha rahat ilerlemek, rahat hissetmek isteyebilirsiniz. Akşam saatlerinde enerjiniz yükseliyor ve ilişkilerden yana keyifli bir süreç başlıyor.

OĞLAK

Bugün Ay saat 18.58'e kadar boşlukta olacak. Bu saate kadar karşınızdaki insanlara ve hayatınızdaki kişilere dair düşünceler içerisinde olabilir ve ilişkilerinizde bir netleşme bekleyebilirsiniz. Akşam saatlerinde hırs ve tutku öne çıkabilir.

KOVA

Bugün Ay saat 18.58'e kadar boşlukta olacak. Bu saate kadar yarım kalan işlerinizi halletmeye çalışın ve yeni başlangıçlar için aceleci olmayın. Akşam saatlerinde zihinsel dağınıklığınız ve düşük enerjiniz toparlanacak. Sosyalleşecek ve daha iyi hissedeceksiniz.

BALIK

Bugün Ay saat 18.58'e kadar boşlukta olacak. Bu saate kadar plansız ilerleyebilir ve aile ilişkilerinize, çocuklarınıza ve çocuklarla ilgili konulara yönelebilirsiniz. Akşam saatlerinde ise organizasyonlar yapabilir, keyifli bir yemek davetine katılabilir, yardımlaşma içinde olabilirsiniz.



