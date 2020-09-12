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3 gün önce doğum yapmıştı! Kahreden olay

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.09.2020 16:16 | Son Güncelleme

Isparta'nın Eğirdir ilçesinde 3 gün önce ikinci çocuğunu dünyaya getiren Şeyma Ç. (26) apartman boşluğundan düşerek yaşamını yitirdi.

3 gün önce doğum yapmıştı! Kahreden olay

Olay, saat 04.00 sıralarında meydana geldi. 3 gün önce ikinci çocuğunu dünyaya getiren Şeyma Ç., iddiaya göre, oturduğu apartmanın 3'üncü katındaki merdiven boşluğundan düştü. Durumu fark eden Şeyma Ç.'nin yakınları polis ve sağlık ekiplerine
haber verdi.

KURTARILAMADI

Gelen ekipler, ağır yaralı Şeyma Ç.'yi ambulansla Eğirdir Kemik Eklem Hastanesi Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi'ne götürdü. Ancak Şeyma Ç., doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Şeyma Ç.'nin intihar etmiş olabileceği ihtimalini değerlendiren polis, olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.

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