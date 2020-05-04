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  4. 3 gün süren sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi

3 gün süren sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.05.2020 00:02 | Son Güncelleme

Türkiye genelinde koronavirüs salgını ile mücadele çalışmaları kapsamında 3 gün süreyle uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi.

3 gün süren sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi

İçişleri Bakanlığı tarafından koronavirüsle mücadele kapsamında 30 Nisan tarihinden itibaren 3 gün süre ile uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi.

İstanbul Valiliği de sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 4 bin 242 kişi hakkında idari işlem uygulandığı açıkladı.

İstanbul Valiliği resmi sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada 4 bin 242 kişi hakkında idari işlem uygulandığı belirtti. Paylaşım şu şekilde:

"İstanbul’da 1-3 Mayıs’ta Sokağa Çıkma Kısıtlamasını ihlal edenler hakkında 4 bin 242 idari işlem uygulandı. Kurallara uyan tüm İstanbullulara teşekkür ediyoruz. Sosyal mesafe kuralına uyalım, maske takalım ve zorunlu olmadıkça dışarıya çıkmayalım."

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