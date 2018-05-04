3 günde 5 kilo verdiren mucize

Günlük yaşamınız için gerekli kalori ve enerjiyi sağlayacak olan bu diyet, üstelik te keyifli ve lezzetli yiyeceklerden oluşuyor.

Öneriler;

Bu diyeti 3 gün boyunca uygulayın ve sonrasında 2 hafta sürecince ara verin. Sonra yeniden yapabilirsiniz.

Bu diyet boyunca alkol almamaya özen gösterin.

Kahvenize krema ya da şeker eklemeyin.

Fıstık ezmesinden hoşlanmıyorsanız, badem ezmesi, soya fıstığı veya humus gibi sevdiğiniz bir gıdayla değiştirebilirsiniz.

1. GÜN

Kahvaltı:

Yarım greyfurt

1 fincan kahve

Fıstık ezmeli bir dilim tost

Öğle yemeği:

Yarım kase ton balığı

Bir dilim kızarmış ekmek

Bir fincan kahve ya da çay

Akşam yemeği:

85 g et (etin istediğiniz bir çeşidi uygundur)

1 fincan kadarlık yeşil fasulye

Yarım muz

1 adet küçük elma

1 kup vanilyalı dondurma

2. GÜN

Kahvaltı:

Bir dilim tost

Bir bütün yumurta

Yarım muz

Öğle yemeği:

1 dilim peynir (istediğiniz bir çeşit)

1 haşlanmış yumurta

4 adet tuzlu kraker

Akşam yemeği:

2 sosis

1 kase brokoli

Yarım kase havuç

Yarım muz

Yarım kup vanilyalı dondurma

3. GÜN

Kahvaltı:

5 adet tuzlu kraker

Bir dilim peynir

1 küçük elma

1 fincan kahve

Öğle yemeği:

Bir dilim tost

1 haşlanmış yumurta

Akşam yemeği:

1 kase ton balığı

Yarım muz

1 kup vanilyalı dondurma

Kaynak: brightside.me