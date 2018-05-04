3 günde 5 kilo verdiren mucize

Günlük yaşamınız için gerekli kalori ve enerjiyi sağlayacak olan bu diyet, üstelik te keyifli ve lezzetli yiyeceklerden oluşuyor.
Öneriler;
Bu diyeti 3 gün boyunca uygulayın ve sonrasında 2 hafta sürecince ara verin. Sonra yeniden yapabilirsiniz.
Bu diyet boyunca alkol almamaya özen gösterin.
Kahvenize krema ya da şeker eklemeyin.
Fıstık ezmesinden hoşlanmıyorsanız, badem ezmesi, soya fıstığı veya humus gibi sevdiğiniz bir gıdayla değiştirebilirsiniz.
1. GÜN
Kahvaltı:
Yarım greyfurt
1 fincan kahve
Fıstık ezmeli bir dilim tost
Öğle yemeği:
Yarım kase ton balığı
Bir dilim kızarmış ekmek
Bir fincan kahve ya da çay
Akşam yemeği:
85 g et (etin istediğiniz bir çeşidi uygundur)
1 fincan kadarlık yeşil fasulye
Yarım muz
1 adet küçük elma
1 kup vanilyalı dondurma
2. GÜN
Kahvaltı:
Bir dilim tost
Bir bütün yumurta
Yarım muz
Öğle yemeği:
1 dilim peynir (istediğiniz bir çeşit)
1 haşlanmış yumurta
4 adet tuzlu kraker
Akşam yemeği:
2 sosis
1 kase brokoli
Yarım kase havuç
Yarım muz
Yarım kup vanilyalı dondurma
3. GÜN
Kahvaltı:
5 adet tuzlu kraker
Bir dilim peynir
1 küçük elma
1 fincan kahve
Öğle yemeği:
Bir dilim tost
1 haşlanmış yumurta
Akşam yemeği:
1 kase ton balığı
Yarım muz
1 kup vanilyalı dondurma
Kaynak: brightside.me
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