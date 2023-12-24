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  4. 3 gündür haber alınamıyordu! Yaşlı adamın cansız bedeni korkunç halde bulundu

3 gündür haber alınamıyordu! Yaşlı adamın cansız bedeni korkunç halde bulundu

24.12.2023 13:37 | Son Güncelleme:
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Zonguldak'ın Alaplı ilçesine bağlı Çayköy'de günlerdir haber alınamayan 76 yaşındaki Hüseyin Akgül, tek başına yaşadığı evinde yanmış halde ölü bulundu. "Elektrikli ocak" detayı ise dikkat çekti. Kaydedilen bilgiye göre ise Akgül'ün ölüm sebebi yapılacak otopsiden sonra belli olacak.

3 gündür haber alınamıyordu! Yaşlı adamın cansız bedeni korkunç halde bulundu

Olay, Alaplı'ya bağlı Çayköy'de meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, müstakil bir evde yalnız yaşayan 76 yaşındaki Hüseyin Akgül'den 3 gün boyunca haber alamayan ailesi tarafından köydeki akrabalarına haber verildi. Akrabaları evin içine girince, Akgül'ü salonda bedeninin yarısını yanmış halde buldu.

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ÖLÜM SEBEBİ OTOPSİ SONRA BELLİ OLACAK

İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, yanmış yaşlı adamın cansız bedenini otopsi yapılmak üzere Alaplı Devlet Hastanesi morguna kaldırdı. Hüseyin Akgül'ün ölüm sebebinin yapılacak otopsiden sonra belli olacağı kaydedildi.

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Öte yandan, Akgül'ün yatağının yanında elektrikli ocağı olduğu tespit edildi.

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(İHA)

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