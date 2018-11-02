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3 gündür kayıplar! Korkunç ihtimal! ' Tecavüz edilmesinden korkuyorum'

YAŞAM HABERLERİ  | 02.11.2018 10:36 | Son Güncelleme

Adana'da lise öğrencisi Y.K. (16) ile M.B. 'okula gidiyoruz' diye evden çıktı ancak genç kızlar bir daha dönmedi. Genç kızlardan M.B.'nin acılı annesi, "Başına bir şey gelmesinden korkuyorum. Ona tecavüz edilmesinden korkuyorum. Ne olur bize yardım etsinler, kızımı bulsunlar" diye isyan etti

Lise öğrencisi Y.K. (16) ile M.B. (15) 31 Ekim günü Adana'nın Seyhan ilçesi Denizli Mahallesi'ndeki evlerinden Emek Mahallesi'nde bulunan okullarına gitmek için çıktı. Ancak okul dağıldıktan sonra kız çocukları evlerine dönmedi. Bunun üzerine Y.K.'nin babası Muhammet K. ile M.B.'nin annesi Nihal B. çocuklarına ulaşmaya çalıştı.

3 GÜNDÜR HABER YOK

Bir sonuç alamayan aileler polise başvurdu. Polis çocukları bulmak için çalışma başlattı. Kız çocukları aradan 3 gün geçmesine rağmen bulunamadı.

'TECAVÜZ EDİLMESİNDEN KORKUYORUM'

Kızından 3 gündür haber alamayan anne Nihal B., kızının hayatından endişe ettiğini belirterek, "Kızım daha önce de kaybolmuştu, onu parkta uyurken bulduk. Ancak bu kez aradan 3 gün geçti, arkadaşıyla birlikte hiç ses seda yok. Başına bir şey gelmesinden korkuyorum. Ona tecavüz edilmesinden korkuyorum. Ne olur bize yardım etsinler, kızımı bulsunlar" diyerek gözyaşı döktü.

BABASI HAYATINI KAYBETMİŞ

Nihal B., eşi Mustafa B.'nin de 2 yıl önce kalp, tansiyon ve şeker hastalığı sonucu hayatını kaybettiğini ve ondan kalan emekli maaşıyla geçindiklerini söyledi.

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Kayıp adana

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