3 haftada 7 kilo veren Kim Kardashian diyeti gündemden düşmüyor! Kullandığı yöntem sağlıklı mı?

Milyarderler listesine adını yazdıran Kim Kardashian, Metropolitan Sanat Müzesi’nin düzenlediği Met Gala’da Hollywood yıldızı Marilyn Monroe’nun eski ABD Başkanı John F. Kennedy’e “İyi ki Doğdun” şarkısını söylerken giydiği elbiseyi giyerek popüler kültür gündeminde ses getirdi.

METABOLİZMAYI YAVAŞLATIYOR

Long Island Üniversitesi'nden Dr. Deborah Salvatore, Kim Kardashian’ın diyet planına karşı uyardı. Kötü beslenme alışkanlıkları nedeniyle hızlı bir kilo alımına neden olabileceğini dile getirdi. Ayrıca Kim Kardashian’ın uyguladığı diyetin metabolizmayı yavaşlatabileceği ve zaman içinde vücudun daha az kalori yakacağı anlamına gelir. Aynı zamanda bu diyet, uygulayan kişileri sinirli, agresif ve yorgun yapar.

İDEAL SÜRE 12 HAFTA

Sağlık uzmanları, kilo vermenin en iyi yolunun kalori alımını kademeli olarak kısıtlamak ve daha aktif bir yaşam tarzı benimsemek olduğunu söylüyor.

Hızlı kilo verme diyetlerinin sadece obez kişiler için önerildiği konusunda uyarıyorlar, ancak hiç kimsenin bunları 12 haftadan uzun süre bırakmaması gerektiğini söylüyorlar.

Kim Kardashian'ın hızlı kilo kaybı sorulduğunda, Dr. Salvatore Fox News'e şunları söyledi: "Çoğu zaman hızlı kilo kaybı, aslında vücuttaki ödemin atılmasıyla ilgilidir. Ancak yeme bozukluğuna yol açabilecek şiddetli kısıtlamalardan da olabilir. Bu tür diyet uygulamaları sürdürülebilir değil ve kilonun geri gelmesine ve birkaç ekstra kiloya neden olabilir."

KİM KARDASHİAN DİYETİ

Vogue dergisine konuşan Kardashian, üç haftada 7 kiloyu nasıl verdiğini şöyle anlattı: “Günde iki defa sauna taytı giyerek spor yaptım. Şeker ve karbonhidratı tamamen kestim. Sebze ve proteinle beslendim. Kendimi aç bırakmadım ama oldukça katıydım” dedi.

Kardashian’ın hızla kilo verdiğine ilişkin açıklamaları, tehlikeli diyet kültürünü teşvik ettiği gerekçesiyle eleştirildi.

Kim Kardashian hızlı kilo alıp verme ve gerçekleştirdiği operasyonlarla gündemden düşmüyor. Dünya çapında bir yıldız olan Kim Kardashian geçtiğimiz aylarda kalça operasyonuyla gündeme gelmişti. Kalçasını küçülttürdüğü yönünde söylentiler çıkmış olsa da kendisinden konuyla ilgili açıklama gelmedi.



