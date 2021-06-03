KADIN

  1. Haberler Haberler
  2. KADIN
  3. BURÇLAR - ASTROLOJİ
  4. 3 Haziran günlük burç yorumları | Kafası karışık olanlar dikkat! Karar almadan önce düşünün!

3 Haziran günlük burç yorumları | Kafası karışık olanlar dikkat! Karar almadan önce düşünün!

Seo Editör-2 Seo Editör-2
03.06.2021 07:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Günlük burç yorumları birçok kişi için yol gösterici yorumlarda bulunur. 3 Haziran günü Ay, Balık burcunda ilerliyor. Ay Balık burcundayken, yeni bir işin başlatılmaması oldukça önemli. Dikkatli olmakta fayda bulunuyor. Peki bugün Balık, Kova, Oğlak, Yay, Akrep, Terazi, Başak, Aslan, Yengeç, İkizler, Boğa ve Koç burcunun günlük burç yorumları nasıl? İşte Astrolog Merve Rençber’in burç yorumları…

3 Haziran günlük burç yorumları | Kafası karışık olanlar dikkat! Karar almadan önce düşünün!

3 Haziran gününde, günlük burç yorumları kararsız olanları ve kafası karışık olanları uyarıyor. Bugün Ay Balık burcunda ilerliyor. Saat 14:10 ve 20:58 arasında Ay boşlukta ilerliyor olacak. Bu sebeple yeni bir işe başlama konusunda dikkatli olmamız gerekir. Sabah saatlerinde duygusal konularda kafamız karışabilir. Başak burcu bugün çok şanslıyken, Yay burcu da çeşitli fırsatlarla karşılaşabilir.

KOÇ BURCU YORUMU
Bugün günün ilk yarısında önemli işlerinizi halledip tamamlayabilirsiniz. Geçmiş veya geleceğe dair konular gün boyu ön planda olabilir. Sağlıkla ilgili destekler alınabilir.

BOĞA BURCU YORUMU
Bugün kalabalık görüşmeler, toplantılar, sözleşmeler gündeminizde olabilir. Seyahat ve yolculuklara dair düzenleme yapılabilir. Enerji ve motivasyonunuz değişebilir.

İKİZLER BURCU YORUMU
Bugün harcamalar yapabilir, borç alma-verme gündemleriyle iç içe olabilirsiniz. Aşk ilişkilerinde duygusal bir karmaşa veya ikilem yaşayabilirsiniz. Akşam saatlerinde daha netsiniz.

YENGEÇ BURCU YORUMU
Bugün yarım kalan iş ve programlarınızı tamamlayabilir, ertelediğiniz işlerle nihayet ilgilenebilirsiniz. Günün ilk yarısı ve öğle saati civarı her açıdan desteklendiğiniz, şanslı bir zaman dilimi.

ASLAN BURCU YORUMU
Bugün şartlara ve dış koşullara göre hareket etmeniz gerekebilir. Gün içinde finansal konularla ilgilenebilirsiniz. Akşam saatlerinde daha canlı hissedebilirsiniz.

BAŞAK BURCU YORUMU
Bugün borç alma-verme gündemleri içinde olabilirsiniz. Öğle saati ve civarında bir isteğinize, hedefinize ulaşabilir ve mutlu olabilirsiniz. Hareketin kazandırdığı bir gün.

TERAZİ BURCU YORUMU
Bugün kontrol etme ve yönetme ihtiyacınız daha çok ortaya çıkabilir. Şartların ve koşulların istek ve ihtiyaç duyduğunuz gibi olması önemli hale gelecek. İş hayatı adına şanslı bir gün.

AKREP BURCU YORUMU
Bugün şans, bolluk ve bereket sizden yana olacak. Gün boyu dilek dileyin, dua edin, ne istediğinize karar verin, hayal kurun. Özellikle eğitim ve ilişkilerle ilgili dileklerinizde fırsatlar doğabilir.

YAY BURCU YORUMU
Bugün aile üyelerinin sağlığında şifalanma süreci başlayabilir. Miras, nafaka, borçlu satın alım konuları gündemde olabilir. Abartılı maddi risklerden kaçının.

OĞLAK BURCU YORUMU
Bugün iş görüşmeleri ve sınavlardan yana çok daha şanslı olacaksınız. Aldığınız hizmetlerden fayda görebilir, lehinize, doğru kararlar aldığınız bir günde olabilirsiniz. İlişkilerde umursamazlık halinde kalmayın.

KOVA BURCU YORUMU
Bugün finansal konularda şans, bolluk ve bereket çalışıyor. Hediyeler alabilir ve mutlu olabilirsiniz. Kendinizi ödüllendirmek isteyebilir ve kendiniz için harcama yapabilirsiniz.

BALIK BURCU YORUMU
Bugün evlilik ve ev kurma, yaşam düzeni gibi başlıklar gündeminizde olabilir. Aileden duygusal veya finansal destek görebilirsiniz. Aşk hayatında daha yüksek duygular veya romantizm hakim olabilir.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ateş ve ağrı varsa dikkat! Mideye karışan dışkılar deriden çıkıyorAteş ve ağrı varsa dikkat! Mideye karışan dışkılar deriden çıkıyor
Yeni ayın ilk gününde burçlar ne diyor?Yeni ayın ilk gününde burçlar ne diyor?
İlişkide kelimelere dikkat edinİlişkide kelimelere dikkat edin
Anahtar Kelimeler:
Akrep burcu Günlük Burç Yorumları
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Müzik dünyasını yasa boğdu! Hasan Saltık hayatını kaybetti

Müzik dünyasını yasa boğdu! Hasan Saltık hayatını kaybetti

Kampanyaya destek verdi! Sahne kıyafeti binlerce liraya satıldı

Kampanyaya destek verdi! Sahne kıyafeti binlerce liraya satıldı

İşte püf noktası! Uyku düzeni sağlamak için...

İşte püf noktası! Uyku düzeni sağlamak için...

Saçlarda farklı renkler yeni trend

Saçlarda farklı renkler yeni trend

Taklit ediyorsa şanslısınız!

Taklit ediyorsa şanslısınız!

Burçlara göre en güzel saç modelleri neler?

Burçlara göre en güzel saç modelleri neler?

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Cinsel istekte azalmaya da neden oluyor! Sebebi bakın neymiş

Cinsel istekte azalmaya da neden oluyor! Sebebi bakın neymiş

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Burcunuz hangi tatlıya benziyor?

Burcunuz hangi tatlıya benziyor?

İlişkide hazzı zirveye çıkarmak için...

İlişkide hazzı zirveye çıkarmak için...

Kanlı Ay Tutulması beraberinde değişim, dönüşüm getirecek!

Kanlı Ay Tutulması beraberinde değişim, dönüşüm getirecek!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.