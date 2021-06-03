3 Haziran günlük burç yorumları | Kafası karışık olanlar dikkat! Karar almadan önce düşünün!

3 Haziran gününde, günlük burç yorumları kararsız olanları ve kafası karışık olanları uyarıyor. Bugün Ay Balık burcunda ilerliyor. Saat 14:10 ve 20:58 arasında Ay boşlukta ilerliyor olacak. Bu sebeple yeni bir işe başlama konusunda dikkatli olmamız gerekir. Sabah saatlerinde duygusal konularda kafamız karışabilir. Başak burcu bugün çok şanslıyken, Yay burcu da çeşitli fırsatlarla karşılaşabilir. KOÇ BURCU YORUMU

Bugün günün ilk yarısında önemli işlerinizi halledip tamamlayabilirsiniz. Geçmiş veya geleceğe dair konular gün boyu ön planda olabilir. Sağlıkla ilgili destekler alınabilir. BOĞA BURCU YORUMU

Bugün kalabalık görüşmeler, toplantılar, sözleşmeler gündeminizde olabilir. Seyahat ve yolculuklara dair düzenleme yapılabilir. Enerji ve motivasyonunuz değişebilir. İKİZLER BURCU YORUMU

Bugün harcamalar yapabilir, borç alma-verme gündemleriyle iç içe olabilirsiniz. Aşk ilişkilerinde duygusal bir karmaşa veya ikilem yaşayabilirsiniz. Akşam saatlerinde daha netsiniz. YENGEÇ BURCU YORUMU

Bugün yarım kalan iş ve programlarınızı tamamlayabilir, ertelediğiniz işlerle nihayet ilgilenebilirsiniz. Günün ilk yarısı ve öğle saati civarı her açıdan desteklendiğiniz, şanslı bir zaman dilimi.

ASLAN BURCU YORUMU

Bugün şartlara ve dış koşullara göre hareket etmeniz gerekebilir. Gün içinde finansal konularla ilgilenebilirsiniz. Akşam saatlerinde daha canlı hissedebilirsiniz. BAŞAK BURCU YORUMU

Bugün borç alma-verme gündemleri içinde olabilirsiniz. Öğle saati ve civarında bir isteğinize, hedefinize ulaşabilir ve mutlu olabilirsiniz. Hareketin kazandırdığı bir gün. TERAZİ BURCU YORUMU

Bugün kontrol etme ve yönetme ihtiyacınız daha çok ortaya çıkabilir. Şartların ve koşulların istek ve ihtiyaç duyduğunuz gibi olması önemli hale gelecek. İş hayatı adına şanslı bir gün. AKREP BURCU YORUMU

Bugün şans, bolluk ve bereket sizden yana olacak. Gün boyu dilek dileyin, dua edin, ne istediğinize karar verin, hayal kurun. Özellikle eğitim ve ilişkilerle ilgili dileklerinizde fırsatlar doğabilir. YAY BURCU YORUMU

Bugün aile üyelerinin sağlığında şifalanma süreci başlayabilir. Miras, nafaka, borçlu satın alım konuları gündemde olabilir. Abartılı maddi risklerden kaçının. OĞLAK BURCU YORUMU

Bugün iş görüşmeleri ve sınavlardan yana çok daha şanslı olacaksınız. Aldığınız hizmetlerden fayda görebilir, lehinize, doğru kararlar aldığınız bir günde olabilirsiniz. İlişkilerde umursamazlık halinde kalmayın.