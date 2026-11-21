2026'nın sonuna yaklaşılırken astroloji dünyasında dikkat çeken yorumlar gündeme geliyor. 21 Kasım'da Güneş'in Yay burcuna geçmesiyle birlikte bazı burçlar için daha olumlu bir dönemin başlayacağı ifade ediliyor.

Astrolojik değerlendirmelere göre, Akrep burcu döneminde yaşanan yoğun ve zorlayıcı etkiler yerini daha hareketli ve umut verici gelişmelere bırakabilir. 21 Aralık'a kadar devam edecek Yay burcu döneminde Koç, Yay, Oğlak ve Yengeç burçlarının hayatında dikkat çekici gelişmeler yaşanabileceği öne sürülüyor.

KOÇ BURCU

Koç burçları için son birkaç ay, özellikle kişisel hedefler ve ilişkiler açısından yorucu geçmiş olabilir. Astrolojik yorumlara göre Satürn ve Neptün'ün Koç burcundaki geri hareketleri, gecikmelere, kararsızlıklara ve hayal kırıklıklarına neden olmuş olabilir. Ancak 21 Kasım'da başlayan Yay burcu dönemiyle birlikte bu sürecin değişmeye başlayacağı belirtiliyor.

Özellikle 10 Aralık'ta Satürn'ün ileri hareketine dönmesiyle birlikte uzun süredir sonuçlanmayan konularda ilerleme yaşanabileceği ifade ediliyor. 12 Aralık'ta Neptün'ün de ileri hareketine geçmesi, Koç burçlarının kendilerini daha net ifade etmelerine ve gelecek planları konusunda daha kararlı olmalarına yardımcı olabilir. Aile ve ev yaşamında yaşanan bazı sorunların da bu dönemde hafifleyebileceği öne sürülüyor.

YAY BURCU

Yay burçları için 21 Kasım'da başlayan dönem, astrolojik açıdan yeni bir başlangıç olarak yorumlanıyor. Son aylarda özellikle aşk ve arkadaşlık ilişkilerinde belirsizlikler yaşamış olabilirler. Satürn ve Neptün'ün geri hareketlerinin bu alanlarda gecikmelere ve kafa karışıklığına neden olduğu öne sürülüyor.

Ancak 10 Aralık'ta Satürn'ün ileri hareketine dönmesiyle birlikte sosyal ilişkilerde daha olumlu gelişmeler yaşanabileceği belirtiliyor. Uzun süredir görüşülmeyen arkadaşlarla yeniden iletişim kurulması veya yeni dostlukların başlaması mümkün olabilir.

12 Aralık'ta Neptün'ün ileri hareketine geçmesiyle birlikte Yay burçlarının kendilerini neyin mutlu ettiği konusunda daha net kararlar alabilecekleri yorumlanıyor. Güneş'in 21 Aralık'a kadar Yay burcunda kalması ise bu dönemde özgüvenlerini ve sosyal hayatlarındaki hareketliliği artırabilir.

OĞLAK BURCU

Oğlak burçları için 2026'nın özellikle yaz aylarından sonraki dönemi, aile ve ev yaşamıyla ilgili sorumlulukların arttığı bir süreç olmuş olabilir. Yakınlarının sorunlarıyla ilgilenmek, aile içindeki bazı belirsizliklerle uğraşmak veya yaşadıkları yerle ilgili kararlar almak zorunda kalmış olabilirler.

Ancak Yay burcu döneminde bu yüklerin hafiflemeye başlayacağı öne sürülüyor. 10 Aralık'ta Satürn'ün ileri hareketine dönmesiyle birlikte uzun süredir üzerlerinde hissettikleri baskının azalabileceği belirtiliyor.

12 Aralık'ta Neptün'ün ileri hareketine geçmesi ise ev ve aile hayatındaki belirsizliklerin giderilmesine yardımcı olabilir. Bu dönemde Oğlak burçlarının geçmişte yaşadıkları bazı olayları geride bırakmaları ve kendilerine daha fazla zaman ayırmaları mümkün olabilir. 21 Aralık'ta Güneş'in Oğlak burcuna geçmesiyle birlikte kendi burç dönemleri başlayacak.

YENGEÇ BURCU

Yengeç burçları için Yay burcu dönemi, özellikle iş hayatı ve duygusal ilişkiler açısından olumlu gelişmelerin yaşanabileceği bir süreç olarak değerlendiriliyor.

Son aylarda kariyerleriyle ilgili belirsizlikler yaşamış, iş hayatlarında ilerlemekte zorlanmış veya gelecek planları konusunda kararsız kalmış olabilirler. Ancak 10 Aralık'ta Satürn'ün ileri hareketine dönmesiyle birlikte kariyer alanındaki engellerin hafifleyebileceği öne sürülüyor.

12 Aralık'ta Neptün'ün de ileri hareketine geçmesi, Yengeç burçlarının iş hayatında daha net kararlar almasına yardımcı olabilir. Güneş'in Yay burcundaki hareketi, çalışma düzeni ve günlük alışkanlıklarla ilgili konuları da ön plana çıkarıyor.

4 Aralık'ta Venüs'ün Akrep burcuna geçmesiyle birlikte aşk hayatında da hareketlilik yaşanabileceği belirtiliyor. İlişkisi olan Yengeç burçları partnerleriyle daha yakın hissedebilirken, bekar olanlar yeni biriyle tanışma fırsatı yakalayabilir.