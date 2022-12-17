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3 ilde 'yeşil reçete' operasyonu! 5 kişi tutuklandı, aralarında beyin cerrahı da var

17.12.2022 23:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Balıkesir'de yeşil reçeteyle satılan çok sayıda ilaçla yakalanan bir kişinin ifadesinden yola çıkan polis ekipler, Bandırma, Gönen, İstanbul ve Kilis'te operasyon yaptı. KOM ekiplerinin operasyonuyla gözaltına alınan ve aralarında beyin, sinir ve omurilik cerrahıyla, eczacı, hastane yöneticisinin de olduğu 5 kişi tutuklandı. Yapılan aramalarda,12 binden fazla ağrı kesici niteliğinde hap da ele geçirildi.

3 ilde 'yeşil reçete' operasyonu! 5 kişi tutuklandı, aralarında beyin cerrahı da var

Balıkesir’in Gönen ilçesi Sarıköy Mahallesi’nde yeşil reçeteyle satılan ilaçlarla yakalanan 1 kişinin ifadesinden yola çıkan Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ile Bandırma KOM Büro Amirliği ekipleri, teknik ve fiziki takip başlattı. Aralarında hastane çalışanı ve eczacıların da olduğu şüphelilerin, yeşil reçeteyle satılan ilaçları usulsüz reçete ve rapor düzenleyerek piyasaya sürdükleri ve sattıkları tespit edildi.

ÇOK SAYIDA HAP VE İLAÇ ELE GEÇİRİLDİ

Balıkesir merkezli İstanbul ve Kilis’te eş zamanlı düzenlenen operasyonda; ’kamu kurum ve kuruluşları zararına nitelikli dolandırıcılık’, ’uyuşturucu madde ticareti’, ’resmi belgede sahtecilik’, ’özel belgede sahtecilik’ suçlamasıyla 9 kişi gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerindeki aramalarda ise 12 bin 400 ağrı kesici niteliğinde hap, 300 enjeksiyonlu çözelti içeren kan sulandırıcı niteliğinde enjektör, 146 sentetik ecza hap, 1,78 gram esrar, 0,57 gram metamfetamin, 11 cinsel içerikli hap, 5 cinsel içerikli jel, 3 sahte fatura, 16 tabanca fişeği, dijital materyaller ve not kağıtları ele geçirildi.

TUTUKLU SAYISI 5'E YÜKSELDİ

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen, bir hastanenin sekreter şefi M.G., beyin, sinir ve omurilik cerrahı H.E., tıbbi sekreter K.Ç., eczacı kalfası olarak çalışan T.G. ve U.Ç. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. (İHA)

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