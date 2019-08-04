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3. Karagöl Yayla Şenlikleri

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.08.2019 18:34 | Son Güncelleme

Kumluca'ya bağlı Karagöl Yaylasında bu yıl üçüncüsü düzenlenen yayla şenliklerindeki enduro yarışları ve boğa güreşleri, renkli görüntülere sahne oldu

Antalya'nın Kumluca ilçesinde bu yıl üçüncüsü gerçekleştirilen yayla şenlikleri, enduro motosiklet yarışları ve boğa güreşleriyle sona erdi.

İlçeye bağlı Güzören Mahallesi Karagöl Yaylasında hazırlanan meydanda düzenlenen etkinliğin son gününde, ilk olarak enduro motorsiklet yarışları gerçekleştirildi. Özel olarak hazırlanan parkurdaki gösteriler büyük beğeni topladı.

Şenliklerde daha sonra boğa güreşleri yapıldı. Aralarında Aydın, Muğla ve Artvin'in de bulunduğu illerden getirilen 41 boğanın güreş yaptığı müsabakalarda, boğalar rakiplerine üstünlük sağlayabilmek için mücadele etti.

Zaman zaman yenilen boğanın rakibinden kaçtığı güreşlerde, boğaları ayırmak isteyen görevliler zor anlar yaşadı.

Birincinin seçilmediği güreşlerde boğa sahiplerine protokol üyeleri tarafından kupa, madalya ve çeşitli ödüller verildi.

Muğla Boğacılar Derneği Başkanı Ümit Arslan, yaptığı konuşmada, bu yıl üçüncüsü gerçekleştirilen Karagöl Yaylası boğa güreşlerinin güzel bir şekilde sona erdiğini söyledi.

Amaçlarının bir Yörük kültürü olan boğa güreşlerini yaşatmak olduğunu vurgulayan Arslan, bu konuda emeği geçenlere, boğa sahiplerine ve izleyicilere teşekkür etti.

Kumluca Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu da bu yıl üçüncüsünün gerçekleştirdikleri Karagöl Yayla Şenliklerini güzel etkinliklerle, herhangi bir olumsuzluk yaşamadan tamamladıklarını söyledi.

Amaçlarının şenlik adı altında insanları bir araya getirmek, birlik ve beraberlik sağlamak olduğunu ifade eden Köleoğlu, "Karagöl Yayla Şenliklerimizin kendi Yörük kültürümüzün topluma aktarılması anlamında çok büyük bir başarıyla sonuçlandığını düşünüyorum. Hem kültürümüzü yeni nesillerimize aktarma imkanı bulduk, hem burada medya aracılığıyla Yörük kültürünü, Yörüklerdeki hayvan sevgisini tüm Türkiye'ye tanıttık." dedi.

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boğa güreşi Enduro Yarışı Karagöl Yaylası Şenlikleri Kumluca

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