3 kilo hafifledi! Tüylerin altından bakın ne çıktı

ABD'nin Missouri eyaletinde yıllar boyunca bakıma hasret kalan 11 yaşındaki shih tzu cinsi köpek, barınak yetkilileri tarafından "Muhtemelen şimdiye kadar gördüğümüz en kötü keçe vakalarından birini gördük'' şeklinde tanımlandı.

Gerekli tedavinin uygulanması için bölgedeki bir hayvan barınağına götürülen Simon'un hali içler acısıydı. Bir TikTok videosunda, veterinerlerin Simon'ı temizlediği anlar dikkat çekerken, köpekten 3 kilo tüy çıkartıldı. Kesim işlemi ve köpeğin bakımları 2 saatten fazla sürdü.

TÜYLERİ YÜZÜNDEN YÜRÜYEMİYORDU

Köpeğin bakımını üstlenen veteriner, "Simon, yaşamı boyunca çok şey yaşamış olsa da hala çok mutlu bir köpek. Keçeleşmiş kürkü yüzünden yürüyemiyordu'' dedi.

TikTok'taki kullanıcılar, Simon'ın tüm bu dağınık kürkünün altından aynı köpeğin çıkmasına şaşırken, dönüşümüne hayran kaldılar. Simon'ın dönüşümü, TikTok'ta 34,5 milyondan fazla görüntüleme aldı.



