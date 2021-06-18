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  4. 3 kilo hafifledi! Tüylerin altından bakın ne çıktı

3 kilo hafifledi! Tüylerin altından bakın ne çıktı

18.06.2021 16:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Simon adı verilen küçük köpek, bu hafta başlarında ABD'nin Missouri eyaletindeki bir hayvan barınağına bırakıldı. Barınağa ilk geldiğinde köpeğin halinin içler acısı olduğunu söyleyen yetkililer, ''İlk defa böyle bir durumla karşılaştık'' derken tüyleri kesilen köpek son haliyle şaşkına çevirdi.

ABD'nin Missouri eyaletinde yıllar boyunca bakıma hasret kalan 11 yaşındaki shih tzu cinsi köpek, barınak yetkilileri tarafından "Muhtemelen şimdiye kadar gördüğümüz en kötü keçe vakalarından birini gördük'' şeklinde tanımlandı.

Gerekli tedavinin uygulanması için bölgedeki bir hayvan barınağına götürülen Simon'un hali içler acısıydı. Bir TikTok videosunda, veterinerlerin Simon'ı temizlediği anlar dikkat çekerken, köpekten 3 kilo tüy çıkartıldı. Kesim işlemi ve köpeğin bakımları 2 saatten fazla sürdü.

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TÜYLERİ YÜZÜNDEN YÜRÜYEMİYORDU

Köpeğin bakımını üstlenen veteriner, "Simon, yaşamı boyunca çok şey yaşamış olsa da hala çok mutlu bir köpek. Keçeleşmiş kürkü yüzünden yürüyemiyordu'' dedi.

TikTok'taki kullanıcılar, Simon'ın tüm bu dağınık kürkünün altından aynı köpeğin çıkmasına şaşırken, dönüşümüne hayran kaldılar. Simon'ın dönüşümü, TikTok'ta 34,5 milyondan fazla görüntüleme aldı.

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