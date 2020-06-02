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3 kişi arasındaki tartışma kanlı bitti

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.06.2020 23:22 | Son Güncelleme

Afyonkarahisar'da 3 kişi arasında çıkan tartışmada 1 kişi tüfekle yaralandı. Olayla ilgili gözaltına alınan 2 kişiden biri tutuklandı.

3 kişi arasındaki tartışma kanlı bitti

Afyonkarahisar il merkezi Fatih Mahallesi Taş Ocakları Caddesi'nde, Y.T. ile U.K. ve H.S. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine U.K., yanındaki tüfekle Y.T.'ye ateş ederek sırtından yaraladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

KULLANILAN TÜFEK DE ELE GEÇİRİLDİ

Sırtından yaralanan Y.T. gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla Afyonkarahisar'daki özel bir hastaneye götürüldü. Polis ekipleri, olay yerinden kaçan U.K. ile H.S'yi kısa sürede yakalayıp, gözaltına aldı. Şüphelilerle birlikte olayda kullanılan tüfek de ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen U.K., Sulh Ceza Hakimliğince ‘kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan tutuklanırken, H.S. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (DHA)

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