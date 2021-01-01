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  4. 3 kişi çaldıkları otomobilde pizza yerken yakalandı

3 kişi çaldıkları otomobilde pizza yerken yakalandı

01.01.2021 20:43 | Son Güncelleme:
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3 kişi çaldıkları otomobilde pizza yerken yakalandı

Kayseri'de çaldıkları otomobilde 3 kişi, polis ekiplerince pizza yerken yakalandı.

Kocasinan ilçesi Argıncık Mahallesi’nde, 2 gün önce Suriye uyruklu A.B'ye ait otomobil çalındı. Araç sahibinin ihbarı sonrası polis ekipleri inceleme başlattı. Bu kapsamda çalışma yapan ekipler, plakası değiştirilen otomobili Melikgazi ilçesi Esentepe Mahallesi Şanlı Sokak’ta buldu.

Aracın içinde pizza yerken yakalanan H.U., M.P. ve A.K. kaçmaya çalıştı. Polisle yaşanan kovalamaca sonrası şüpheliler yakalandı.

Gözaltına alınan 3 kişi, emniyete götürüldü. Otomobil ise, sahibine teslim edilmek üzere, çekiciyle çekildi. (DHA)

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