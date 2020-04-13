3 lira fark ile 5GB RAM ister misiniz: McDonald's'tan 5G'li gizemli bir cihaz geliyor!

5G teknolojisi gün geçtikçe yaygınlaşmaya devam ediyor. Fakat 5G teknoloji hakkında son zamanlarda büyük bir tartışma mevcut. Bazı kesimler koronavirüsün 5G sayesinde yayıldığını düşünüyor. Hatta bu kesimde yer alan bazı insanlar Avrupa'nın muhtelif yerlerinde 5G baz istasyonlarını ateşe vermeye kalktı. Bilim insanları ise böyle bir durumun söz konusu olmadığını söyleyerek tartışmaya yeni bir boyut kazandırdı. Tam da bu tartışmaların sürdüğü bir anda bir fast food zinciri, evet evet bir fast food zinciri 5G'li bir cihaz tanıtacağının duyurusunu yaptı; O fast food zinciri McDonald'stan başkası değil.

MCDONALD'S 5G'Lİ CİHAZ TANITACAK

McDonald's resmi WeChat hesabı üzerinden ilgi çekici bir paylaşımda bulundu. Şirket, paylaşımında gizemli bir cihazın fotoğrafını paylaşarak 15 Nisan 2020 tarihinde 5G'li bir cihaz tanıtacağının haberini verdi. McDonald's bu cihazın ne olduğuna dair herhangi bir bilgi paylaşmadı. Fakat şirketin paylaştığı fotoğraflardan bazı çıkarımlar yapmak mümkün.

McDonald's'ın 5G cihazına dair yaptığı paylaşımda bir adet kameraya sahip dikdörtgen şeklinde bir cihaz yer alıyor. Bu cihazın bir akıllı telefondan çok bir tablete benzediğini söyleyebiliriz. Diğer bir fotoğraf ise cihazın yüz tanıma sistemine odaklanmış durumda. Bu da güvenlik tarafında yüz tanıma sisteminin yer alacağını gösteren en önemli etken.