3 metre uzunluğunda, kırmızı mor köpekbalığı bilim insanlarını şaşırttı

Bilim insanları Truro'da a alışılagelmişin dışında bir durumla karşı karşıya kaldı. Karşılaşılan manzaraya kimse açıklık getiremedi.

Köpekbalığı şaşkına çevirdi

1 / 21 ABD’nin Massachusetts eyaletindeki Truro kasabasında yaklaşık 3 metre uzunluğunda kıyıya kırmızı-mor renkte tuhaf bir köpek balığı vurdu. Köpek balığının rengi bilim insanlarını şaşırttı.

2 / 21 Massachusetts'te Truro kasabası kıyılarında yaklaşık 3 metre uzunluğunda bir köpek balığı görüldü.

3 / 21 Bölge sahil güvenlik ekipleri köpek balığının kırmızı-mor renkte olduğuna dikkat çekti.

4 / 21 Olay yerine gelen bilim insanları köpek balığı üzerinde inceleme gerçekleştirdi ve içinde 3 adet kurşun ağırlık olduğunu tespit etti.

5 / 21 Köpek balığından numuneler alan bilim insanları incelemelerine devam etti ancak renginin sebebine açıklık getiremedi. Detayların daha sonra yapılacak incelemelerden elde edileceği aktarıldı.

6 / 21 KÖPEKBALIĞI KÖPEKBALIĞINI YEDİ! Çevre gazetesi Coral Reefs muhabirleri, Büyük Keppel Adası'nın sularında bir köpekbalığının bir başka köpekbalığını yerken görüntülemeyi başardı...

7 / 21 344 bin kilometrelik alanıyla dünyanın en büyük resif sistemi olan Büyük Set Resifi'ndeki adanın sularında çekilen fotoğrafta, kıkırdaklı balıklar sınıfına ait wobbegong köpekbalığı, uzun kuyruklu bamboo köpekbalığını yerken görülüyor...

8 / 21 Kıkırdaklı köpekbalıkların 12 türünden biri olan wobbegong, yarım saat süren takibi sonunda bamboo köpekbalığını avladı...

9 / 21 Coral Reefs dergisi, "birkaç saat süren sindirim boyunca wobbegong köpekbalığının hiç kımıldamadığını" belirtti...

10 / 21 52 yaşındaki Wade, Afrika'da bulunan Kongo Nehri'nde kaplan balığının peşine düşmüştü.

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13 / 21 KÖPEKBALIĞI İLK DEFA DOĞUM YAPARKEN GÖRÜNTÜLENDİ Biyologlar, tesadüfen karşılaştıkları bu fotoğraftaki ayrıntıya çok şaşırdı. Çünkü bu köpekbalığı ilk defa doğum yaparken görüntülenmişti.

14 / 21 Jaws'dan beri kafalarımızdaki köpekbalığı imajı iflah olmak bilmedi. Belki de pek çoğumuzun rahat rahat denizde yüzememesinde büyük payı olan o köpekbalığıimajı yüzünden, şu anda köpekbalıklarının hunharca katledilmesine pek de sesimizi çıkarmıyoruz.

15 / 21 Halbuki insan görünce hızla yönünü değiştiren, deliler gibi aç olmadıkça bir insana saldırmayan bir canlıdan bahsediyoruz. 1 yılda tüm dünyada köpekbalığı saldırısı yüzünden ölen insan sayısı, sivrisinek sokması yüzünden ölenlerden ise çok daha az.

16 / 21 Bu bilgilere sahip olan ve köpekbalıklarına majestik yaratıklar gözüyle bakan biyologlar, yakalandıkları son görüntü yüzünden büyük bir heyecan içinde. Çünküviral hale gelen bu görselde bir köpekbalığı türü, ilk kez (ve yanlışlıkla) doğum esnasında görüntülendi.

17 / 21 Sapanbalığı adlı köpekbalığı türüne ait bu fotoğraf , 23 Ağustos 2014 tarihinde çekilmişti. Avustralya 'da yaşayan Attila Bicskos Kaszo adlı fotoğrafçı, Filipinler'de dalış yaptığı esnada bu köpekbalığını görüntülemişti. Fotoğrafın kullanıldığı araştırma sonuçları ise 23 Aralık 2014 tarihinde internette yayınlandı ve büyük ses getirdi.

18 / 21 Fotoğrafta dikkatinizi ilk olarak kocaman köpekbalığı çekiyor olabilir, ancak biraz daha dikkatli baktığınızda minik bir kafanın dünyayla ilk kez temas ettiğini de görebilirsiniz.

19 / 21 Bu fotoğrafın neden önemli olduğunu ilk bakışta anlayamadığını söyleyen Bicskos Kaszo, başta fotoğrafı beğenmemiş ve çöp kutusuna göndermiş.

20 / 21 Huffington Post'a gönderdiği bir mailde Bickos, "Fotoğrafı sildim, çünkü görüntüde anlam veremediğim bir şişlik vardı. Ben de bu şişliğin kadraja giren bir denizanası olduğunu düşünüp, fotoğrafı sildim. Ancak daha sonra elimde başka profilden çekilmiş güzel fotoğrafı olmadığını fark ettim ve bu görseli yine de yayınlamaya karar verdim” diye konuştu.