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  4. 3 milyon lira değerinde! Bursa'da 2 bin yıllık altın işlemeli tevrat bulundu!

3 milyon lira değerinde! Bursa'da 2 bin yıllık altın işlemeli tevrat bulundu!

13.04.2021 16:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'nın Mudanya ilçesinde tarihi eser niteliği taşıdığı tahmin edilen Tevrat ve çeşitli objeler ele geçirildi, 3 şüpheli yakalandı. Tevrat'ın altın işlemeli ve timsah derisinden yapılmış olduğu tahmin ediliyor.

3 milyon lira değerinde! Bursa'da 2 bin yıllık altın işlemeli tevrat bulundu!

Bursa'da 2000 bin yıllık altın işlemeli ve el yazmaları Tevrat ve çok sayıda tarihi eser ele geçirildi. Piyasa değeri 3 milyon olduğu ifade edilen malzemeler Bursa Müze Müdürlüğüne teslim edildi.

Bursa İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Mudanya İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Mudanya ilçesi Kumyaka Mahallesinde Petek Sitesi mevkiinde yapılan yol kontrolünde durdurulan Bursa ve İstanbul plakaları 2 araçtan, 1 adet 3,56 santimetre uzunluğunda üzerinde resim ve figürler bulunan altın işlemeli, timsah derisi olduğu değerlendirilen, tarihi eser niteliği taşıyan obje, 1 adet 2000 yıllık olduğu değerlendirilen altın işlemeli ve el yazmalı Tevrat, 2 adet ceylan derisi olduğu değerlendirilen İbranice yazılı kitap, 20 adet farklı çeşitlerde ve boyutlarda renkli taşlar, 2 adet taş üzerine insan figürü işlemeli tablo, 2 adet ruhsatlı av tüfeği ele geçirildi.

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PİYASA DEĞERİ 3 MİLYON LİRA

Otomobillerdeki H.Y. (47), A.A. (41) ve S.Ç. (44) isimli şahıslar hakkında Cumhuriyet Savcısının talimatı ile adli işlemlere başlanılmış olup, ele geçirilen malzemeler Bursa Müze Müdürlüğüne teslim edildi.
Tarihî eser niteliği taşıyan ele geçirilen malzemelerin piyasa değerinin 3 milyon lira civarında olduğu ifade edildi.

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(İHA - AA)

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