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  4. 3 milyon TL verip sıfır aldı! Şok gerçeği ekspere götürdüğünde öğrendi

3 milyon TL verip sıfır aldı! Şok gerçeği ekspere götürdüğünde öğrendi

17.08.2022 11:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adanalı iş adamı Muharrem Başak, İstanbul'daki bir bayiden 3 milyon 80 bin liraya sıfır kilometre lüks cip aldı. Başak, bir arkadaşının "Bu aracın çamurluğunda oynama var. Sıfır aldığına emin misin?" demesi üzerine aracı ekspere götürdüğünde motor kaputu ve çamurluk vidalarında oynama ve rötuş olduğunu öğrendi. Aracını değiştirmek isteyen Başak bir an önce mağduriyetinin giderilmesini isterken, hukuk mücadelesine hazırlanıyor.

3 milyon TL verip sıfır aldı! Şok gerçeği ekspere götürdüğünde öğrendi

Adana’da 3 milyon 80 bin liraya bayiden sıfır kilometre lüks cip alan Adanalı iş adamı Muharrem Başak (32), aracı ekspere götürdüğünde motor kaputu ve çamurluk vidalarında oynama ve rötuş olduğunu öğrendi. Her şey Muharrem Başak'ın, geçen Nisan ayında İstanbul’dan 3 milyon 80 bin liraya sıfır kilometre bir cip satın almasıyla başladı. Başak, aracı teslim aldıktan 3 gün sonra bir arkadaşının verdiği iftar yemeğine gitti. Burada bir arkadaşı Başak’a, ‘Bu aracın çamurluğunda oynama var. Sıfır aldığına emin misin?’ dedi. İş adamı bunun üzerine ekspere gitti.

EKSPERDE HER ŞEY ORTAYA ÇIKTI

Muharrem Başak, eksperde aracının sağ ve sol ön çamurluk vidalarında oynama, motor kaputu vidalarında oynama ve rötuş olduğunu öğrendi. İstanbul’da aracı satın aldığı bayiyi arayan Başak, bayinin Adana şubesine yönlendirildi. Adana şubesinde ise araca eksper yapıldı ve orada da firma ‘Evet, sizin yaptırdığınız eksper raporuyla bu rapor birbirine uyuyor’ diyerek hatalarını kabul etti.

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YENİ ARAÇ TALEBİ KABUL EDİLMEDİ

Firmadan yeni araç talep eden Muharrem Başak’ın bu isteği ise kabul edilmedi. Firma bunun yerine Başak’a, ‘Size yeni bir araç verelim. Yüzde 7 indirim yapalım’ dedi. Başak, bu teklifi kabul etti ancak bir süre sonra indirim oranını firma yüzde 4 olarak güncelledi daha sonra da indirim oranını geri çekti.

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"FİRMA HATASINI KABUL ETTİ"

Konuyu yargıya taşıyacağını söyleyen Muharrem Başak, “Aracı ekspere götürdüm. Ekspere götürdüğümde de sağ ve sol ön çamurluk vidalarında oynama, motor kaputu vidalarında oynama ve rötuş olduğunu öğrendim. Bunu öğrenip İstanbul’u aradım. Onlarda Adana’ya yönlendirdi ve burada eksper yapıldı. Sonuç bana bildirilmedi, ancak firma hatasını kabul etti” diye konuştu.

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"ARACI EDERİNİN ÇOK ALTINDA GERİ ALMAYI TEKLİF EDİYORLAR"

Aracını yenisiyle değiştirmek istediğini belirten Başak, “Firma yeni araç talebinin mümkün olmadığını belirtti. Mağduriyetimin giderilmesini istiyorum. Şuanda aracın değeri 4 ile 4 buçuk milyon lira arasında. Sıfır araç alırsam yüzde 7 indirim yapacaklarını söylediler. Sonra bunu iptal ettiler. Araçtaki kusurun fabrika kaynaklı olduğunu belirttiler. Bir yazı verin dedim onu da vermediler. Bana aracınızı ikinci el olarak alalım diyorlar onda da ederinden çok altında fiyat veriyorlar” ifadelerini kullandı.
Aracını satmak istediğini ancak gelen kişilerin kusuru gördükten sonra vazgeçtiğini belirten Başak, biran önce mağduriyetinin giderilmesini istediğini söyledi. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Adana Araç Otomobil Ekspertiz eksper
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