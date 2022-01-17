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  4. 3. nesil iPhone SE yalnız gelmeyecek: Apple'dan iPad Air sürprizi! Kaynak açıkladı

3. nesil iPhone SE yalnız gelmeyecek: Apple'dan iPad Air sürprizi! Kaynak açıkladı

17.01.2022 15:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Apple'ın 3. nesil iPhone SE modelini tanıtılacağı iddia edilmekte. Ancak bir kaynak, Apple'ın yeni nesil iPhone SE ile birlikte 5. nesil iPad Air'i duyurabileceğini iddia etti. Raporda, henüz resmi açıklama olmasa da 5. nesil iPad Air'in özellikleri paylaşıldı.

3. nesil iPhone SE yalnız gelmeyecek: Apple'dan iPad Air sürprizi! Kaynak açıkladı

Apple, iPhone 13, M1 çipli iPad Pro ve Apple Watch SE gibi ürünleri tanıtıp 2021 yılını kapatmıştı. Apple'ın yakında 3. nesil iPhone SE'yi tanıtabileceği öne sürülürken, dikkat çekici bir iPad Air iddiası da gündeme geldi.

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Çin'deki bir kaynak tarafından Apple'ın bu baharda 3. nesil iPhone SE'yi tanıtırken, 5. nesil iPad Air'i de duyurabileceği öne sürüldü. Kaynakta, henüz Apple tarafından hakkındaki iddiaların doğrulanmadığı 5. nesil iPad Air'in özellikleri de sıralandı.

iPad Air

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Raporda, iPad Air'in A15 Bionic çip, Center Stage desteğine sahip 12 MP ultra geniş açılı ön kamera, 5G bağlantı desteği, dört LED'li True Tone flaş ve 10,9 inç ekran gibi özelliklere sahip olacağı öne sürüldü.

Henüz iddiaların doğru olup olmadığı Apple herhangi bir açıklama yapmadığı için bilinmiyor.

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Apple
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