3. nesil iPhone SE yalnız gelmeyecek: Apple'dan iPad Air sürprizi! Kaynak açıkladı

Apple, iPhone 13, M1 çipli iPad Pro ve Apple Watch SE gibi ürünleri tanıtıp 2021 yılını kapatmıştı. Apple'ın yakında 3. nesil iPhone SE'yi tanıtabileceği öne sürülürken, dikkat çekici bir iPad Air iddiası da gündeme geldi.

iPAD AIR VE iPHONE SE BİRLİKTE GELEBİLİR

Çin'deki bir kaynak tarafından Apple'ın bu baharda 3. nesil iPhone SE'yi tanıtırken, 5. nesil iPad Air'i de duyurabileceği öne sürüldü. Kaynakta, henüz Apple tarafından hakkındaki iddiaların doğrulanmadığı 5. nesil iPad Air'in özellikleri de sıralandı.

5. NESİL iPAD AIR'İN ÖZELLİKLERİ NASIL OLACAK? İŞTE İDDİALAR

Raporda, iPad Air'in A15 Bionic çip, Center Stage desteğine sahip 12 MP ultra geniş açılı ön kamera, 5G bağlantı desteği, dört LED'li True Tone flaş ve 10,9 inç ekran gibi özelliklere sahip olacağı öne sürüldü.

Henüz iddiaların doğru olup olmadığı Apple herhangi bir açıklama yapmadığı için bilinmiyor.

