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3 padişah, 12 Cumhurbaşkanı gördü! "Hasta bile olmadım"

27.06.2021 21:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amasya'da yaşayan 3 padişah, 12 Cumhurbaşkanı dönemine tanıklık etmiş, 5 çocuk ve 12 torun sahibi Şeker Aslan, 119 yaşına girdi. Ailesince düzenlenen doğum gününde pastadaki mumlara üfleyen Aslan, sağlığını doğal olarak tükettiği yoğurt, tereyağı, bal, ayran ve haşlanmış yumurtaya borçlu olduğunu söyledi. Aslan, "Çok şükür Allahıma, hasta bile olmadım. Koronavirüs bile olmadım. Sizde hastalık var, bende yok" ifadelerini kullandı.

3 padişah, 12 Cumhurbaşkanı gördü! "Hasta bile olmadım"

Amasya'da kızı Serap Yüksel ve torunlarıyla birlikte yaşayan, 5 çocuk ve 12 de torun sahibi olan Şeker Aslan'a, 119'uncu yaş günü dolayısıyla torunları tarafından sürpriz kutlama yapıldı.

Pastasındaki mumu üfleyen Yüksel, daha sonra ailesiyle hatıra fotoğrafı da çektirdi. 3 padişah ve 12 Cumhurbaşkanı dönemine tanıklık eden Şeker nine, sağlığını ise doğal olarak tükettiği yoğurt, tereyağı, bal, ayran ve haşlanmış yumurtaya borçlu olduğunu söyledi.

"ÇOK ŞÜKÜR ALLAHIMA, HASTA BİLE OLMADIM"

Kutlama için herkese teşekkür eden Şeker nine, "Çok şükür Allahıma, hasta bile olmadım. Koronavirüs bile olmadım. Sizde hastalık var, bende yok. Atatürk, İsmet İnönü, Adnan Menderes, Süleyman Demirel, Bülent Ecevit hepsini biliyorum" dedi.

"ANNEM HEP DOĞAL BESLENİR"

Annesinin beslenmesine dikkat ettiğini ve her zaman doğal beslendiğini, asla hazır yemekler yemediğini söyleyen Serap Yüksel de, "Annem 119 yaşına girdi, mani söylemeyi ve dua etmeyi çok seviyor.

Annem 7 senedir Alzheimer hastası ve beraber oturuyoruz. Zaman zaman da olsa bu hastalığından dolayı aklı gidip geliyor. Alzheimer hastalığının dışında herhangi bir rahatsızlığı yok. 6 ay önce 2 çocuğum, eşim ve ben koronavirüse yakalandık.

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Hemen anneme de test yaptırdık ve negatif çıktı. O dönem annemle temas etmedik, ayrı bir odada ilaçlarını verdim, eldivenlerle ve çift maskeyle kendisiyle ilgilendim. Annem de 20 gün odasından çıkmadı. Koronavirüs, annemi teğet geçti.

Annem çok güzel doğal besleniyordu, hazır yemekler yemezdi. Kendi yoğurdunu kendi yaptı. Sofrasından tereyağını hiç eksik etmezdi. Tereyağı, bal, yoğurt, ayranı çok içer, haşlanmış yumurtayı çok sever. Annemin 5 çocuğu, 12 torunu var. Torununun torunu da var" diye konuştu. (DHA)

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Amasya
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