HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. 3 saatin ardından anca uyandı! Bu uykunun bedeli 436 TL

3 saatin ardından anca uyandı! Bu uykunun bedeli 436 TL

09.08.2023 12:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir sürücü, akaryakıt istasyonun çıkışına park ettiği otomobil içinde uyuyakaldı. Akaryakıt istasyonu çalışanlarının otomobili sallayarak ve bağırarak sürücüyü uyandırma girişimleri de başarısız kaldı. Sürücü bir türlü uyandırılamayınca devreye polis ekipleri girdi. Şahıs, otomobil sallanarak 3 saatin ardından uyandırıldı. Şahsa, 436 TL para cezası uygulandı.

3 saatin ardından anca uyandı! Bu uykunun bedeli 436 TL

Olay, sabaha karşı Cumhuriyet Mahallesi Karayolu Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.Y. isimli şahıs, otomobilini akaryakıt istasyonunun çıkışına park etti.

16

AKARYAKIT İSTASYONU ÇALIŞANLARININ ÇABALARI SONUÇSUZ KALDI

Daha sonra H.Y., çalışır vaziyetteki otomobilin içinde uykuya kaldı. O esnada akaryakıt almaya gelen tırlar, otomobil sebebiyle geri manevra yapmak zorunda kaldı. Akaryakıt istasyonu çalışanlarının otomobili sallayarak ve bağırarak sürücüyü uyandırma girişimleri de başarısız kaldı.

144

Çalışanların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarıyla olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

13

Polis ekipleri de H.Y.'yi uyandırmak için çaba sarf etti.

15

ŞAŞKIN BAKIŞLARLA NE OLDUĞUNU ANLAMAYA ÇALIŞTI

H.Y., polisin uzun uğraşları neticesinde otomobili sallanarak 3 saatin ardından uyandırıldı. Şaşkın bakışlarla ne olduğunu anlamaya çalışan sürücü aşağıya indi.

11

436 TL PARA CEZASI

Polis memuru, otomobili bulunduğu yerden akaryakıt istasyonunun iç kısmına çekti. Sürücü H.Y.’ye Kabahatler Kanunu'nun gereğince 436 TL para cezası kesildi. Sürücünün alkollü olmadığı tespit edildi.

12

(İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Depremde ara katı yıkılan ve ekseni kayan bina korkutuyorDepremde ara katı yıkılan ve ekseni kayan bina korkutuyor
Türkiye'de kurulacak, İngiltere de destekleyecek: Kaçak göçle mücadelede yeni adım! İş birliği geliştiriliyorTürkiye'de kurulacak, İngiltere de destekleyecek: Kaçak göçle mücadelede yeni adım! İş birliği geliştiriliyor
Günlerdir haber alınamıyor! "Elimde bir tek fotoğrafı kaldı"Günlerdir haber alınamıyor! "Elimde bir tek fotoğrafı kaldı"
Anahtar Kelimeler:
Kocaeli Otomobil

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kiradıkları ev gizem deposu çıktı! İçinde yok yok...

Kiradıkları ev gizem deposu çıktı! İçinde yok yok...

Puma, Adidas, New Balance... Spor giyimin gözde markalarında büyük indirim

Puma, Adidas, New Balance... Spor giyimin gözde markalarında büyük indirim

Nefes kesen anlar! Bir anda dalgalara kapıldı

Nefes kesen anlar! Bir anda dalgalara kapıldı

Özgür Demirtaş'ın Buket Aydın'a 'kredi kartı' yanıtı sosyal medyayı salladı!

Özgür Demirtaş'ın Buket Aydın'a 'kredi kartı' yanıtı sosyal medyayı salladı!

Stanley kalitesiyle tanışın; doğada, ofiste, seyahatte keyifle kullanın!

Stanley kalitesiyle tanışın; doğada, ofiste, seyahatte keyifle kullanın!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.