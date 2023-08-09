3 saatin ardından anca uyandı! Bu uykunun bedeli 436 TL

Olay, sabaha karşı Cumhuriyet Mahallesi Karayolu Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.Y. isimli şahıs, otomobilini akaryakıt istasyonunun çıkışına park etti.

AKARYAKIT İSTASYONU ÇALIŞANLARININ ÇABALARI SONUÇSUZ KALDI

Daha sonra H.Y., çalışır vaziyetteki otomobilin içinde uykuya kaldı. O esnada akaryakıt almaya gelen tırlar, otomobil sebebiyle geri manevra yapmak zorunda kaldı. Akaryakıt istasyonu çalışanlarının otomobili sallayarak ve bağırarak sürücüyü uyandırma girişimleri de başarısız kaldı.

Çalışanların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarıyla olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri de H.Y.'yi uyandırmak için çaba sarf etti.

ŞAŞKIN BAKIŞLARLA NE OLDUĞUNU ANLAMAYA ÇALIŞTI

H.Y., polisin uzun uğraşları neticesinde otomobili sallanarak 3 saatin ardından uyandırıldı. Şaşkın bakışlarla ne olduğunu anlamaya çalışan sürücü aşağıya indi.

436 TL PARA CEZASI

Polis memuru, otomobili bulunduğu yerden akaryakıt istasyonunun iç kısmına çekti. Sürücü H.Y.’ye Kabahatler Kanunu'nun gereğince 436 TL para cezası kesildi. Sürücünün alkollü olmadığı tespit edildi.

(İHA)

