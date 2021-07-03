3 Temmuz günlük burç yorumları | Burcunuz size bugün neler söylüyor?

Koç burçları 3 Temmuz sabah saatlerinde ertelediği işleri yapabilir. Balık burçları ise bugün sevdiklerine hediye alma telaşı içerisinde olabilir. Öte yandan Boğa burçlarının başına bu sabah bazı aksilikler gelebilir. Peki Balık, Kova, Oğlak, Yay, Akrep, Terazi, Başak, Aslan, Yengeç, İkizler, Boğa ve Koç burcunun günlük burç yorumları nasıl? İşte Astrolog Merve Rençber’in burç yorumları…

KOÇ

Bugün gündüz saatleri boyunca ertelediğiniz işlerle ve yarım kalan konularla ilgilenebilirsiniz. Gündüz saatlerinde daha rahat hareket etme isteği artabilir. Akşamla birlikte yemekler ve davetler öne çıkabilir.

BOĞA

Bugün gündüz saatlerinde sağlıkla ilgili destekler alabilir ve ruhsal & bedensel şifayla ilgilenebilirsiniz. Gündüz saatlerinde aksilikler ve gecikmeler karşınıza gelebilir. Fakat akşam saatleriyle şans sizin lehinize dönüyor.

İKİZLER

Bugün gündüz saatlerindeki programlarınızda gecikme veya değişiklikler olabilir. Arkadaşlarınızdan bazılarının tavırları daha hızlı değişebilir. Geleceğinize yönelik ciddi veya riskli kararlar almaktan kaçınmanız gereken bir gün.

YENGEÇ

Bugün gündüz saatlerinde daha hızlı hareket eden, daha hızlı tepki veren bir enerjide olabilirsiniz. Duygularınızı ve düşüncelerinizi daha fazla açık edebilirsiniz. Akşam saatleriyle birlikte daha sakin ve durağan durumlardan hoşlanacaksınız.

ASLAN

Bugün gündüz saatlerinde ana göre plan yaparak hareket edebilirsiniz. Ruh haliniz, güne dair planlarınızı belirleyebilir. Abartılı söz ve tavırlardan kaçınarak, kadersel planla barış içinde ilerleme zamanı. Akşam saatlerinde duygular ön planda.

BAŞAK

Bugün gündüz saatleri boyunca aklınıza koyduğunuzu hızlıca yapabilir, pratik ve çözümcü davranabilirsiniz. Akışınıza bıraktığınız durumlarla ilgili ilerleme ve tamamlanma ortaya çıkabilir. Akşam saatleriyle akıl ve duygu ortak noktada buluşabilir, içinizde daha net olabilirsiniz.

TERAZİ

Bugün gündüz saatleri boyunca karşınızdaki insanlardan beklentilerinize odaklanabilirsiniz. Ruh haliniz ve mutluluğunuz ilişkilerinizdeki mevcut uyum ve mutlulukla doğrudan bağlantılı olabilir. Akşam saatlerinde ilişkilerde maddi & manevi paylaşım ön planda.

AKREP

Bugün gündüz saatlerinde Ay boşlukta ilerleyeceği için güne dair planlarınız aksamalarla gerçekleşebilir. Hevesiniz ve enerjiniz daha dalgalı olabilir. Ufak bir söz sizi motive ederken, basit bir aksilik de hevesinizi kırabilir. Akşamın enerjileri daha sakin.

YAY

Bugün gündüz saatlerini dinlenerek ve rahatlayarak, sevdiğiniz işlerle ilgilenerek geçirmeniz daha iyi olabilir. Zira gün içinde Ay boşlukta ilerleyecek ve daha çok akış bizi yönetecek. Fakat gün batımı ile birlikte Ay boşluktan çıkıyor ve çalışma, görev ve sorumluluklar ön plana taşınıyor.

OĞLAK

Bugün ev içerisindeki kullanmadığınız alanları, kullanmadığınız eşyaları yeniden düzenleyin ve fazlalıkları bırakmaya çalışın. Hayatınıza ve özellikle de yalnızlar için aşk hayatınıza ilişkilerle ilgili yeni potansiyelleri hazırlamak için eskiye dair olanı bırakma zamanı. Bu bir eski bir eşya olsa bile.

KOVA

Bugün yaşam felsefeniz, değerleriniz ve inançlarınız daha ön planda olacaktır. Olayları, kişileri bu doğrultuda ele alacak ve değerlendireceksiniz. Grup ve ekip çalışmaları, grup hakları, haklar adnıa grup olarak bir araya gelme gibi gündemler ortaya çıkabilir.

BALIK

Bugün sevdiklerinize fedakarlıklar yapabilir, hediyeler alabilir, sevdiklerinizi iyi hissettirme gayesinde olabilirsiniz. Ufak detaylar, bir söz veya bir tavır bazı ilişkilerinizde duygularınızın hızlıca değişmesine aracı olabilir. Heveslerle büyük kararlar almayın.



