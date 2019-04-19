3 TIR birbirine girdi! Kilometrelerce kuyruk oluştu

Kaza, akşam saatlerinde İzmit ilçesi TEM otoyolu Hatipköy Viyadüğü’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ankara istikametinde seyri halinde olan sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 K 3834 plakalı TIR, aynı istikamette yavaşlayan Kadir Biçer idaresindeki 41 B 7215 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Aynı istikamette seyir halinde olan Emrah Maral yönetimindeki 06 EY 0066 plakalı TIR da duramayarak kaza yapan TIR'lara arkadan çarptı. Kazada ismi öğrenilemeyen TIR sürücüsü araç içerisinde sıkışarak yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

ARAÇTA SIKIŞAN YARALIYI İTFAİYE EKİPLERİ KURTARDI

Kısa süre sonra olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri tarafından tırın kupa kısmında sıkışan sürücü kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi ambulansta yapılan yaralı Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.